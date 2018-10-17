Kusmasından endişe etmeyin



Kusma ve ishal her çocukta sık görülen yakınmalardır. Aynı anda başlayabilir veya kusmanın ardından ishal gele-bilir.



Eğer tabii besinler alıyorsa insan, fazlasını, bünyesine uygun olmayanı, zararlı olanı ve hazmedemediğini kusabilir. Aslında kusmak zararlı değil, faydalıdır. Çünki yenilmiş veya içilmiş olan zararlıdan en kısa yoldan böylece kurtulunur. Sağlıklı bir insanda bu korunma yöntemi bir ömür boyu devam eder.



Ancak hazım bozulması, kişide mizaç değişiklikleri, kullanılan birtakım ilaçlar kusma sistemimizi sekteye uğratabilir.



Bu yaradılışımızdan gelen korunma sisteminin kaybolması çökmesi bedenimizde ciddi hastalıklara kapıları açmış olur.



Midenizde, hazımsızlık varsa kusun. Geğirme, ekşime, yanma hissediyorsanız en doğrusu yediklerinizi içtiklerinizi kusmaktır.

Kusmakta zorlanıyorsanız, öğülcümekte sıkıntı çekiyorsanız bir basit yöntemi hatırlatalım:

1 çorba kaşığı zeytinyağını 200 gram kadar ılık su ile karıştıp için.

Hiç sebep yokken ayda bir iki defa kusmak bile çok yararlıdır. Mide kaslarınız, asit bezleri güçlenir. Safra keseniz, karaciğer ve böbrekler dahi temizlenir. Özellikle A ve AB kan gurubunda iseniz buna daha da özen gösterin. Ancak, çok sık kusma alışkanlığı edinmek de faydalı değil, her ifrat ve tefritte olduğu gibi zararlıdır. Çünki mideniz zayıflar..

Çocukların durumu

Kusma ve ishal her çocukta sık görülen yakınmalardır. Aynı anda başlayabilir veya kusmanın ardından ishal gelebilir. Kusma ve ishalin en sık sebebi sindirim sistemine alınan bir virüs veya yenilen gıdalardır. İshal de yenilen gıdalardan, enfeksiyondan veya antibiyotik alımından ortaya çıkar.



Kusma kendi başına bir hastalık değildir ve sebebinin mutlaka araştırılması gerekir. Kusma sonrası çocuğa verilebilecek en faydalı sıvı sudur.

Kusmanın sebebine bakılmaksızın tedavinin bol sıvı tüketimi ve hafif gıdalarla başlaması gerekir. Çocuğunuz yiyip içtiği her şeyi kusuyorsa ve ishal ise su kaybına uğramış olabilir. Bu durumda hemen hekiminize başvurmanız gerekir.

Çocuklarda en sık görülme sebepleri arasında viral mide ve barsak enfeksiyonları geliyor. Özellikle farenjit ve boğaz ağrısı, beta streptokok boğaz enfeksiyonları en sık görülen barsak dışı kusma sebepleridir.

Araba tutması gibi iç kulak dengesi ile ilgili kusmalar da çocukları etkiler. Bir yaşına kadar ki bebeklerde beslenme sonrası gelişen bu durum yemek borusunun mide ile olan irtibat noktasındaki yetersizlik sonucu ortaya çıkar. Bu durumda mideye inen süt ve gıda tekrar yemek borusuna dönerek beslenme sonrası kusmaya sebep olur.

Gerideki hastalık

Yüksek ateş ile birlikte görülen kusma, gıda zehirlenmesinin belirtisi olabilir. Bunun dışında menenjit ve ensefalit (beyin iltihabı) gibi santral sinir sistemini tutan enfeksiyonlar da kusmayla başlayabilir. Kusma çok kere bir hastalığın habercisidir.

Israrcı olmayın

Bulantı ve kusma 24 saat içinde geçmiyorsa, çocuğa bir şeyler yemesi konusunda ısrar edilmemeli. Çocuğunuzun bulantısı geçmiş olsa bile, kendisine vereceğiniz ilk yiyecek yağsız ve kızarmış bir dilim tost ekmeği veya tuzlu bir kraker olmalıdır. Daha sonra hiçbir şey yedirilmeden bir saat beklenilmelidir. Çocuk bu bir saat içinde kusmuyorsa, ikinci dilimi de verebilirsiniz. Çocuğunuza vereceğiniz herhangi bir gıda maddesi, bulantıya sebep oluyorsa, bu yiyeceğin tüketilmesi konusunda ısrar etmemelisiniz.

Kusma anne babaları endişelendirir. Çocuğun susuz kalacağından korkup hızla birşeyler içirmeye çalışmak doğru değildir. Bunun yavaş yavaş, yudum yudum olması iyidir. Yemesi için zorlamayın. Başka ciddi bir sebep yoksa, çoğu kusma yaklaşık 12 saatte geçecek, çocuk rahatlayacaktır.