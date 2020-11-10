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Aktüel Kuşkonmaz nedir? Kuşkonmaz nasıl temizlenir?
Aktüel

Kuşkonmaz nedir? Kuşkonmaz nasıl temizlenir?

Kuşkonmaz mutfağımızda pek bilinmeyen ancak faydaları çok fazla olan bir sebzedir. Kuşkonmazınızı haşlayarak, ızgarada ya da fırında pişirerek yiyebileceğiniz gibi çiğde tüketebilirsiniz. Peki, kuşkonmaz nedir? kuşkonmaz nasıl temizlenir?

Yeniakit Publisher
2020-11-10 16:44:00 -
Kuşkonmaz nedir? Kuşkonmaz nasıl temizlenir?

Adından sıkça söz ettiren kuşkonmaz, vitamin ve mineral açısından çok zengin bir sebze türüdür. Kuşkonmaz, fosfor, folik asit ve potasyum açısından çok zengin bir sebzedir. Kuşkonmaz, garnitür olarak yemeklerin yanında yenilebilir. Bunun için en pratik ve sağlıklı yöntemlerinden biri haşlamadır. Fakat öncelikle kuşkonmazın temizlenmesi gerekiyor. Peki, kuşkonmaz nasıl temizlenir? 

Kuşkonmaz nasıl temizlenir?

Kuşkonmazın dış yüzeyinde dikenli küçük yapraklar yer alır. Bu yaprakları bir bıçak yardımıyla keserek eleyin. Daha sonra kuşkonmazın sapının en ucundan 2-2,5 santimetre kadar bir kısmı kesin. Bu kısım daha odunsu bir yapıda olduğu için pişirmeden önce ayıklanmalıdır.

Daha sonra kuşkonmazın gövdesini de bir bıçak ya da soyucuyla en dış kabuğunu alacak şekilde soyun. Bu işlemi uygularken kuşkonmazın her yanını aynı kalınlığa getirmeye dikkat edilmelidir.

Kuşkonmaz tüketimi

Kuşkonmazı haşladıktan sonra buharda, ızgarada, mangalda ya da tavada pişirebilirsiniz. Eğer haşlayarak yiyecekseniz kuşkonmaz haşlama süresi 2-3 dakika sürmelidir. Ayrıca Sapı ile ucunun pişme süresi farklı olduğu için haşlanacağı zaman dikey olarak pişirilmesi önerilir. Kuşkonmaz bol tuzlu ve kaynar suda haşlanmalıdır. Kuşkonmazı haşladıktan sonra sudan alıp soğuk suya koyduktan sonra soğuk suda 2 dakika tutmanız yeterli olacaktır. Artık yemeklerin yanında servis edebilirsiniz.

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