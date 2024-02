Kuşburnunun faydaları nelerdir, kuşburnu çayı nasıl demlenir? 'Bir gecede': uygulamasında resmen sonu için...

Kuşburnu, gülgiller familyasına ait ve yabani gül olarak bilinen bir bitkinin meyvelerini veren bir türdür. Virüslerin sonu için adeta doğal ilaç..... C vitamini yıldızı kuşburnunun faydaları

C vitamini zengini, polifenoller ve antioksidanlar sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiren kuşburnu zengin vitamin ve minerallere sahip.

Kuşburnunun Faydaları Nelerdir?

*Lif açısından yüksek olan kuşburnunun günlük insan vücuduna ihtiyacı olan lifin %24 ünü karşılamaktadır.

*Özellikle C vitamini bakımında en yüksek olan çaylardandır. Günlük insan vücudunun ihtiyacı olan c vitamininin %134 ünü karşılamaktadır.

*Ayrıca E vitamini bakımından da zengindir. Bu da günlük insan vücudunun ihtiyacı olan e vitaminin %11 ini karşılamaktadır.

*Günlük insan vücudunun ihtiyacı olan magnezyumunda %5 ini karşılamaktadır.

*Antioksidanların en yükseği kuşburnunda bulunmaktadır. Kurutulmuş kuş burnu tazesinde göre daha fazla antioksidan bulundurmaktadır.

*Yüksek miktarda C vitamini içerdiği için bağışıklık sistemine de yardımcı olmaktadır.

*C vitamini yüksek miktarda olduğu için cilt sağlığı açısından yararlıdır ve dış etkilere karşı da cildi de güçlendirmektedir.

*İçerisinde bulundurduğu vitaminler sayesinde kalp ve damar hastalıklarına karşı da korumak sağlamaktadır. Kolesterolün ve tansiyonun denge de tutulmasını da sağlamaktadır.

*Bulundurduğu antioksidanlar sayesinde kilo veremeye de yardımcı olmaktadır. Ayrıca kuşburnunun yağ yakıcı özelliği de bulunmaktadır. Düzenli kullanımda 12 hafta sonra kilo verildiği görülmektedir.

*Tip 2 diyabet hastalığında kan şekerini dengeleyici özelliği de bulunmaktadır.

*Yapılan araştırmalarda eklem ağrılarını azalttığını da görülmektedir.

*Ayrıca iltihabı önleyici ve yok edici özelliği de bulunmaktadır.

*Cilt sağlığı için gerekli olan vitaminleri kuşburnu taşımaktadır. Tüketildiği zaman cildin gerekli olan vitaminlerinin alınmasını sağlamaktadır.

*Ödem attırıcı özelliği de bulunmaktadır.

-Hatta idrar söktürücü özelliği de bulunduğu için ödemle karıştırılmamalıdır.

-Öksürüğe, gribe, soğuk algınlığına ve daha birçok mevsimsel hastalığa da iyi gelmektedir. Özellikle hastalıklara karşı da koruyucu özelliği bulunmaktadır.

-Mide hastalıkları içinde şifalı bir bitkidir.

Kuşburnu Çayı Nasıl Yapılır? Kuşburnu çayı, kurutulmuş şekilde bulunmaktadır. Bir su bardağına 2 ya da 3 çay kaşığı kuşburnu ekleyerek kaynatabilirsiniz. 10-15 dakika kaynamadan sonra demlemeye bırakabilirsiniz. Hazırladığını kuşburnu çayını süzerek tüketebilirsiniz.

