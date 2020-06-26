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Aktüel

Kuşadası'nda yüzmek için denize giren kişi boğuldu

Yeniakit Publisher
2020-06-26 21:59:31 -
Kuşadası'nda yüzmek için denize giren kişi boğuldu

AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yüzmek için denize giren 42 yaşındaki kişi, boğuldu.

Güzelçamlı Mahallesi'nde bir otelin yakınındaki plajdan denize giren İsmail Tayfun Tonbuloğlu (42) suda çırpınmaya başladı. Çevredekiler suya atlayıp Tonbuloğlu'nu kıyıya çıkardı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, Tonbuloğlu'nu Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırdı.

Tonbuloğlu, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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