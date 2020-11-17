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Aktüel Kuşadası'nda hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı
Aktüel

Kuşadası'nda hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-17 14:37:04 -
Kuşadası'nda hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı

AYDIN (AA) - Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bligiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Camikebir Mahallesi'nde farklı tarihlerde meydana gelen ev ve iş yeri hırsızlığı olaylarının aydınlatılması için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelilerin kimlik bilgilerini tespit etti.

Şüpheliler M.E. ve S.M, ikametlerine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Adresteki aramalarda 4 bin 500 avro, 100 dolar ve 2 bin lira ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

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