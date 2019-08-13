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Kuşadası’nda bayramda eğlence tavan yaptı

5 günlük Kurban Bayramı tatilinde Kuşadası’nda konaklama turizminde yüzde 100 doluluk oranı yakalanması, en çok eğlence sektörüne yaradı.

13 Ağustos 2019 Salı 01:59
Kuşadası’nda bayramda eğlence tavan yaptı

5 günlük Kurban Bayramı tatilinde Kuşadası’nda konaklama turizminde yüzde 100 doluluk oranı yakalanması, en çok eğlence sektörüne yaradı. Bayramın ilk gününden itibaren Kuşadası’nın gözde eğlence mekanları dolup taştı.


Tatil için Kuşadası’nı tercih edenlerin büyük bir kısmı, gece barlarda geç saatlere kadar eğlendi. Kuşadası’nın eğlence yerleriyle ünlü Barlar Sokağı, Setur Marina AVM, Kaleiçi ve Yılancı Burnu’ndaki çok sayıdaki bar, disko ve beach club civar il ve ilçelerden eğlenmeye gelenlerle dolup taştı.


Özellikle Setur Marina AVM, Kaleiçi ve Barlar Sokağı’nda tüm eğlence yerleri tıklım tıklım dolarken, Kuşadası’nın dünyaca ünlü barlar sokağındaki dikkat çekici yoğunluk sonucu ortaya renkli görüntüler çıktı. Tatilcilerin bir kısmı canlı müzik yapan barları tercih ederken, eğlence sınır tanımadı. Tatil için Kuşadası’nı tercih edenler ile çevre il ve ilçelerden gelenler, sabahın ilk ışıklarına dek barlarda eğlendi.

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 01:59
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