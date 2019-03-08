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Kuşadası’da yenilikçi drama eğitimleri devam ediyor

Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen Yenilikçi Drama Eğitimi ikinci dönemde devam ediyor.

08 Mart 2019 Cuma 09:22
Kuşadası’da yenilikçi drama eğitimleri devam ediyor

Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen Yenilikçi Drama Eğitimi ikinci dönemde devam ediyor.


Çocukların kişisel gelişimlerine, özgüvenlerine, yenilikçilikte katkıda bulunmak ve öğrenme sürecini eğlenceli hale getirmek amacıyla 6-12 yaş grubu çocuklar için düzenlenen Yenilikçi Drama Eğitimleri, Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi’nde veriliyor. Drama Eğitmeni Mehmet Turan tarafından verilen eğitimler eğitim-öğretim yılı sonuna kadar devam edecek.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 09:22
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