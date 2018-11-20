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Kuruyemiş tüketirken bunlara dikkat edin!

Her şeyin fazlası zarardır. Kuruyemişte de durum böyle. Peki ne kadar tüketilmeli? Kuruyemişin vücut için faydalı olması için bazı noktalara dikkat edilmesi gerektiğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Mine Şenarslan Toraman, şunları söyledi.

20 Kasım 2018 Salı 21:58
Kuruyemiş tüketirken bunlara dikkat edin!

KURUYEMİŞ TÜKETİRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Ama uzmanlar kuruyemiş tüketiminin de belirli kuralları olduğunu söylüyorlar. Kuruyemişin vücut için faydalı olması için bazı noktalara dikkat edilmesi gerektiğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Mine

Şenarslan Toraman, şunları söyledi;


*Fındık, ceviz, badem, kaju gibi yağlı tohumları kavrulmamış yani çiğ olarak tüketmeye özen gösterin. Bunun sebebi hem kavrulan yağlı tohumun besin içeriğinin azalması hem de kavrulma yüzünden içerikteki yağın trans yağa dönüşme ihtimali.


* Kavrulan yağlı tohumları tatlandırmak için yüksek oranda tuz kullanılıyor. Bu da tansiyon gibi sağlık problemlerine sebep oluyor. Mümkünse tuzsuz olanlarını tercih edin.  


* Bir avuçtan fazla tüketmeyin. Bir araştırmada 6 ay boyunca günde 1 avuç içi yağlı tohum tüketimi yaptırıldığında yağ yüzdelerinin yüzde 2 ila 4 oranında düştüğü ve bu yağın özellikle karın bölgesinden azaldığı saptanmış.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 21:58
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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