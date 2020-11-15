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Medya Kuruluş Osman’ın oyuncusu Özge Törer’den dikkat çeken açıklamalar
Medya

Kuruluş Osman’ın oyuncusu Özge Törer’den dikkat çeken açıklamalar

ATV ekranlarında rekorlar kıran Kuruluş Osman dizisinin 'Bala Hatun'u Özge Törer, oynadığı Bala Hatun karakteri ve diziyle ilgili Bozdağ Film Youtube kanalına açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-11-15 13:34:00 - 2020-11-15 13:44:58
Kuruluş Osman’ın oyuncusu Özge Törer’den dikkat çeken açıklamalar

Yapımını Bozdağ Film’in gerçekleştirdiği, ATV ekranındaki ikinci sezonda da reytinglerin zirvesinden inmeyen ‘Kuruluş Osman’ın oyuncusu Özge Törer, oynadığı Bala Hatun karakteri ve diziyle ilgili Bozdağ Film Youtube kanalına açıklamalarda bulundu.

‘Kuruluş Osman’da Osman Bey’in eşi Bala Hatun karakterini oynayan Özge Törer,

“Büyük ve meşakkatli bir işin içerisindeyiz. Zorlu ve güzel şartlarda çalışıyoruz. En büyük olanağımız platomuz. Dönemin gerçekliğini o kadar hissettiriyor ki bize” sözleriyle dizi ve prodüksiyon ile ilgili düşüncelerini paylaştı.

Törer, karakterine ve projeye alışma sürecini “İlk başlarda çok çekinmiştim; ‘Ata nasıl bineceğim, dövüş nasıl oynayacağım ve aynı zamanda karakteri nasıl bir tutacağım’ diye. Ne kadar çok ister ve kendini inandırırsan o kadar kendini kaptırıyorsun. Sonunda bir baktım ki artık Bala hatun diye bir karakter var” sözleriyle anlattı.

‘Çok etkilendim’

‘Kuruluş Osman’da en çok etkilendiği sahneyle ilgili “İkinci sezonun başında bir oba baskını sahnesi çektik. Bala Hatun’un o sahnedeki çaresizliği, acısı, ne yapacağını bilmez hali… Çok şükür böyle bir şey yaşamadım ama resmen yaşamış gibi oldum orada. O kadar çok etkilendim ki o sahnede” şeklinde konuştu.

Törer, yeni sezonda Bala Hatun’daki değişimlerle ilgili ise “Osman Bey’in Alpi gibi düşünün. Gözü kara, cesur, acısıyla dimdik ayakta durabilen bir hatun. Artık birçok şeyi kendi himayesi altına almaya çalışan, zorluklara beyiyle birlikte göğüs germeye çalışan bir hatun var. Beyinin arkasında bir mücadelede, obada bir mücadelede, hatunlar arasında bir mücadelede, yani bitmeyecek bir mücadelede” ifadelerini kullandı.

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ’a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği ‘Kuruluş Osman’, yeni sezonda da ATV ekranlarında çarşamba akşamına damgasını vurmaya devam ediyor.

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