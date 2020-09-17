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Medya Kuruluş Osman’ın Alma Terziç’in memleketi şaşırttı
Medya

Kuruluş Osman’ın Alma Terziç’in memleketi şaşırttı

ATV’nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman’ın yeni sezonu başlamadan, eski sezonda kaçırılan bölümleri izleyen takipçiler Sofia karakterine takıldı. Sosyal medyada Alma Terziç’in memleketi şaşırttı.

Yeniakit Publisher
2020-09-17 09:57:00 -
Kuruluş Osman’ın Alma Terziç’in memleketi şaşırttı

Başrolünde Engin Altan Düzyatan’ın oynadığı Diriliş Ertuğrul dizinden sonra vatandaşın merakla takip ettiği Kuruluş Osman dizisi ATV’de rekorlara doymuyor. Kuruluş Osman dizisinin yeni sezonu fragmanlarıyla heyecanın dozunu arttırdı.

Yeni oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi de geçen sezona ilişkin merak edilenler sosyal medyada ön plana çıktı.

Dizi takipçileri Kuruluş Osman’da en çok konuşulan isimlerden biri olan Sofia karakterini canlandıran Alma Terziç’i merak etti.

Alma Terziç merak edildi

Önceki sezonlarda kaçırılan bölümleri izleyen dizi takipçileri Alma Terziç’e ilgi göstererek araştırmaya koyuldu.

İyi performans gösterdiği Sofia karakteriyle izleyicinin takdirini kazanan Alma Terziç'in biyografisinde aslen nereli olduğu gerçeği şaşırttı.

Alma Terziç’in Bosna Hersek’li olduğu öğrenildi.

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