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Medya Kuruluş Osman'dan şok eden fragman! Osman bey...
Medya

Kuruluş Osman'dan şok eden fragman! Osman bey...

Sevilen tarih dizisi Kuruluş Osman'ın 35.bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmandaki son sahne kafaları karıştırdı.

Yeniakit Publisher
2020-11-19 08:29:00 - 2020-11-19 08:34:15

ATV'nin sevilen tarih dizisi Kuruluş Osman'ın 34. bölümü ekranlara dün akşam geldi. Yine heyecan dolu bölüm sonrası 35. bölüm fragmanı da yayınlandı.

 25 Kasım tarihli Kuruluş Osman'ın yeni bölüm fragmanında çarpıcı anlar yaşandı.

Fragmanda Nikola'nın Osman Bey tarafından öldürüldüğü sahne kafalarda soru işareti bıraktı.

Kuruluş Osman 34. bölümde neler oldu?

Kulucahisar’a İstanbul’dan destek birliklerin geldiği haber alan Osman Bey, bir Türk beyinin kızı olan Targun Hatun’un da Bizans tarafından kaçırıldığını öğrenir. Osman Bey, Targun Hatun’u kurtarıp Kulucahisar Kalesi’ni geri almanın yollarını ararken, Nikola ise Söğüt’e yapacağı saldırıyı planlamaktadır.

Savcı Bey, Geyhatu’nun beyberbeyi ilan ettiği Yavlak Arslan’ın toyuna katılmak üzere obadan ayrılır, Ertuğrul’un Bey’in sağlık durumu ise kötüye gitmektedir. Toya davet edilmeyen Osman Bey, Söğüt’e giderek Yavlak Arslan ve Savcı Bey’in karşısına dikilir ve beylik hedefini açıklar.

Osman Bey’in beylik hedefini açıklamasıyla diğer beylerden nasıl tepki alacak? Osman Bey, Kulucahisar Kalesi’ni geri alabilecek mi? Targun Hatun’un obaya gelişi dengeleri nasıl değiştirecek? Ertuğrul Bey, sağlığına kavuşabilecek mi? Osman Bey’in beylik kararı obada nasıl karşılanacak?

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