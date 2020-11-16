Kuruluş Osman'dan nefes kesen fragman

Çarşamba günleri izleyiciyi ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman'ın merakla beklenen 34. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Nefes kesen tanıtıma Osman Bey'in "Kuracağım devletin karşısında hiç kimse duramayacak!" sözleri damga vurdu.

Geçtiğimiz hafta diziye Didem Balçın’ın canlandırdığı Selcan Hatun karakterinin yeniden katılması büyük sevinçle karşılanmıştı.

Kuruluş Osman'a bomba transfer

Yeni sezonuyla oyuncu kadrosuna katılan ünlü ve usta isimlerle adından sıkça söz ettiren Kuruluş Osman'ın 34. bölümünde diziye dahil olan genç oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat, bu çarşamba ilk kez "Kuruluş Osman" izleyicilerinin karşısına çıkacak.

Namlı bir Peçenek beyinin kızı olan karakteriyle hikayeye dahil olan Zeynep Tuğçe Bayat, kendisini tutsaklıktan kurtaran Osman Bey'le birlikte obaya gelerek dengeleri bir hayli değiştirecek.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ’ın genel yönetmenliğini Metin Günay’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği "Kuruluş Osman", 18 Kasım Çarşamba ATV ekranlarında olacak.

Kurluş Osman'ın yeni bölümünde neler olacak? Osman Bey, Kulucahisar Kalesi’ni nasıl geri alacak? Savcı Bey ve Osman Bey arasındaki gerilim devam edecek mi? Ertuğrul Bey, hastalığını yenebilecek mi? Selcan Hatun’un obaya gelişi, Hazal Hatun’u nasıl etkileyecek? Yavlak Arslan’ı beylerbeyi yapan Geyhatu şimdi ne planlıyor? Nikola’nın Söğüt’e baskın planına kim dur diyecek?