Kuruluş Osman’da Bamsı ve Ertuğrul Gazi geceye damga vurdu! Böyle sahne görülmedi
Dün akşam yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde bomba bir sahne yaşandı. Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Gazi ile hak mücadelesini savunan Bamsı bey, Kuruluş Osman dizisinde bir araya geldi. Ertuğrul Gazi ile Bamsı Bey’in kavuşması duygusal anlara neden oldu.
Reyting rekortmeni Kuruluş Osman dizisinde izleyenleri duygulandıran bir an yaşandı. Diriliş Ertuğrul dizisinden itibaren Ertuğrul Gazi’nin yaveri Bamsı Bey’in kavuşma anı dün geceye damga vurdu.
Bamsı Bey’in obaya gelip Ertuğrul Gazi’nin çadırına girdiği ve muhabbet ettiği anlar sosyal medyada da gündem oldu.
İşte kavuşma anından yaşanan görüntüler.