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Medya Kuruluş Osman’da 'Bala Hatun' rolünü oynayan Özge Törer'in bu açıklaması sosyal medyaya damga vurdu
Medya

Kuruluş Osman’da 'Bala Hatun' rolünü oynayan Özge Törer'in bu açıklaması sosyal medyaya damga vurdu

Kuruluş Osman'da 'Bala Hatun' rolünü oynayan Özge Törer, Bozdağ Film Youtube kanalına verdiği özel röportajda dizi de yaşanacaklara dair ipuçları verdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-08 14:10:00 - 2020-11-08 14:14:48
Kuruluş Osman’da 'Bala Hatun' rolünü oynayan Özge Törer'in bu açıklaması sosyal medyaya damga vurdu

Sevilen tarih dizisi Kuruluş Osman'da Osman Bey'in karısı Bala Hatun rolünde dikkatleri üzerine çeken Özge Törer, Bozdağ Film Youtube kanalına özel röportaj verdi.

Röportajda birbirinden samimi açıklamalarda bulunan Törer, sevilen dizinin gelecek bölümlerine yönelik de önemli ipuçları verdi.

"Çok şaşırtıcı şeyler olacak"

Seyircinin desteğini derinden hissettikleri belirten Törer, gelecek bölümlerle ilgili de “Heyecan devam ediyor. Bitmeyecek daha da artacak. Acılar.. Belki mutluluklar. Sevinçler. Belki daha büyük hüzünler bir şekilde devam edecek. Çok şaşırtıcı şeyler olacak. Çok fazla detay vermeyeceğim. İzleyelim birlikte görelim. Siz de bizimle beraber yaşayın” dedi.

Törer'in röportajı saatler içinde binlerce kez izlendi.

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