Yayınlandığı ilk günden itibaren geniş bir hayran kitlesine ulaşan Kuruluş Osman'da yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Yeni bölümler ekranlara gelmeden önce ise diziyi yakından takip edenler oyuncu kadrosunda yapılan değişiklikleri araştırıyor. Peki, Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlayacak?

Kuruluş Osman yeni sezon oyuncuları kimler? Kuruluş Osman oyuncu kadrosu

Dizinin 3.sezon çekimleri başladı. Dizinin yapımcı-senarist ve proje tasarımcısı Mehmet Bozdağ sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Büyük emekler ile yola koyulduğumuz dizimiz Kuruluş Osman'ın yeni sezon çekimlerine başlıyoruz. Oyuncu arkadaşlarımıza ve tüm ekibe kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı.

3. sezon kadrosuna Melis Gürhan, Gizem Kala, Serhat Kılıç, Yıldıray Şahinler, Rüzgar Aksoy, Şeyma Korkmaz, Serdar Kayaokay, Recep Çavdar, Yiğit Esen, Ali Karaağaç, Can Bartu Arslan, Serhat Parıl, Oğuzhan Karbi, Serdar Akülker, Rıdvan Uludaşdemir, Burak Alp Yenilmez gibi isimler katıldı.

Kuruluş Osman dizisinin 65.bölümünün ne zaman yayımlanacağına ilişin henüz bir açıklama gelmedi. Birkaç hafta içerisinde yeni sezonun ekranlara gelmesi bekleniyor. Konu hakkında açıklama yapıldığında haberlerimizde yer vereceğiz.