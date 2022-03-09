ATV ekranlarında yayımlanan Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna yeni bir isim daha dahil oldu. Diziyi yakından takip edenler “Selvi Hatun kim?” sorusunun cevabını araştırıyor.

Kuruluş Osman Selvi hatun kim oynuyor? Kuruluş Osman Selvi hatun karakteri kim?

Kuruluş Osman dizisine yeni bir isim dahil oldu. Malhun Hatun’un amcasının kızı olan Selvi Hatun rolünü Zehra Yılmaz oynuyor.

Zehra Yılmaz kimdir?

Zehra Yılmaz 1992'de Mersin'de dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümünden mezun olan Zehra Yılmaz daha sonra Cüneyt Sayıl Oyunculuk Atölyesinde oyunculuk eğitimi aldı.

2016 yılında Bodrum Masalı dizisiyle kamera karşısına çıkan Zehra Yılmaz, 2017'de ise Kara Yazı dizisinde rol aldı.

Zehra Yılmaz'ın rol aldığı diziler:

2016-2017 Bodrum Masalı – Rana

2017 Kara Yazı – Melisa

2017-2018 Cennet´in Gözyaşları – Melisa Soyer

2019 Kimse Bilmez – Tuğçe Işık

2020 Gençliğim Eyvah – Çağla

2021-2022 Kalp Yarası – Betül Öztürk