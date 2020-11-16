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Medya 'Kuruluş Osman' oyuncusundan dikkat çeken 'Mehmet Bozdağ' çıkışı
Medya

'Kuruluş Osman' oyuncusundan dikkat çeken 'Mehmet Bozdağ' çıkışı

Sevilen tarih dizisi Kuruluş Osman'ın kadrosuna dahil olan Kanbolat Görkem Arslan, konuk olduğu bir YouTube programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Arslan Dizinin yapımcısı, senaristi ve proje tasarımcısı Mehmet Bozdağ’ın hazırlık sürecindeki desteğinden de bahsetti.

Yeniakit Publisher
2020-11-16 10:14:00 -
'Kuruluş Osman' oyuncusundan dikkat çeken 'Mehmet Bozdağ' çıkışı

Yapımını Bozdağ Film'in gerçekleştirdiği, ikinci sezonda da reytinglerin zirvesinden inmeyen ‘Kuruluş Osman'ın kadrosuna bu sezon dahil olan Kanbolat Görkem Arslan, Bozdağ Film Youtube kanalına özel bir röportaj verdi.

‘Kuruluş Osman’ setiyle ilgili düşüncelerini ifade eden Arslan: “Bir aile ortamı var. Yoğun bir emek sonucu yıllar içinde sıkı bir çalışmayla oturturulmuş ve geliştirilmiş bir proje var. Sette aile ortamının olmasının işimize olumlu yansımaları oluyor, anlayışlı ve hoşgörülü bir atmosferde çalışmamıza vesile oluyor. Çok mutluyum burada olmaktan” dedi.

Dizinin yapımcısı, senaristi ve proje tasarımcısı Mehmet Bozdağ’ın hazırlık sürecindeki desteğinden bahseden Arslan, kendisine tavsiye ve hediye edilen kitaplardan çeşitli okumalar yaparak rolüne ve döneme dair çalıştığını ifade etti.

Kanbolat Görkem Arslan, canlandırdığı Savcı Bey karakteri hakkında “Duygularından ziyade düşünceleriyle hareket etmeye çalışan bir karakter. Umarım işin ruhuna biz de katkıda bulunuruz. İşin daha da yükselmesine vesile olmayı temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

 

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