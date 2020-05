Kuruluş Osman dizisinin Dündar Bey'i Ragıp Savaş'tan o isimlere sert tepki

Ekranların reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da Dündar Bey'i canlandıran Ragıp Savaş, açıklamalarda bulundu.

Sabah.com.tr'nin haberine göre; dizinin başladığı günden beri reytinglerde ilk sırada yer almaya alıştıklarını söyleyen Savaş, "Her bölümü neredeyse yüksek reytinglere ulaşarak birinci olması çok keyifli. Böyle bir işin içine olmaktan çok mutluyum." dedi.

"Ragıp Savaş, Dündar Bey'e bir saate dönüşüyor"

İlk defa dönem dizisinde oynadığını belirten ve bunun çok zor bir iş olduğunu söyleyen deneyimli oyuncu Canlandırdığı Dündar Bey'le ilgili açıklamalarda bulundu:

"Dönem dizisinde oynamak çok meşakkatli. Dündar Bey'e dönüşmem kostümü makyajı her şeyiyle 1 saatimi alıyor. Çok kolay bir rol değil. Tabi ki takdir seyircinin ama ben beğeniyorum Dündar Bey'i."

"5 ay at binme kılıç kullanma ve ok atma eğitimleri aldık"

Savaş, yapımcı Mehmet Bozdağ ile geçtiğimiz yıl mayısta görüştüklerini ve anlaştıklarını anlatırken, kısa bir zaman sonra da çalışmalara başladıklarını söyledi.

Savaş; "Çiftlikte at binme kılıç kuşanma ve ok atma eğitimlerine başladık. Haziran'dan Ekim'e kadar 5 aylık süreçte kondisyonu yüksek tutmaya çalıştık. Her sahnenin koreografisi var. Kılıçları sallayarak olmuyor o sahneler. Ok atmak o kadar kolay bir şey değil. Hepsini öğrendik. Keyifliydi de aynı zamanda. O çiftlikte o süreçte arkadaşlıklar dostluklar pekişti." diye konuştu

"Dündar Bey, Kayı Kültürüne ihanet etti"

Ragıp Savaş "Son bölümlerde Dündar Bey ile Osman Bey'in çatışmasını izliyoruz. Dündar Bey'in neyin savaşını veriyor?" sorusuna da şu yanıtı verdi:

"Dündar Bey Kayı Kültürüne ihanet etti. Çok hata yapıyor. O zamanın ilerisinde düşünen bir adam Dündar Bey. Obanın en üstünde olan biri. Osman çok genç çok ateşli biri. Ona dikkat et Bizansla Moğol'la tehlikeli durumlar var. Obadan çıkmayın diyor, çıktıklarında da Bamsı'nın oğlu öldü biliyorsun. Dündar Bey yeğeni Osman'ın hayatından endişe ettiği için ona öğütlerde bulunuyor. Eğer akçemiz sağlamsa her şekilde güçlüyüz diye düşünüyor. Pazara ticarete çok önem veriyor. Hemen kılıç kuşanıp savaşmaktan yana değil, mümkün olduğunca masada çözmeye çalışıyor her şeyi. Ama 16. Bölümden itibaren hatalar yapmaya başladı. Osman'la gurtlak gırtlağ geldi."

Tarihçilere mesaj: Kimse bu diziden nemalanmaya çalışmasın

"Tarihimize saygılıyız"

Ragıp Savaş, "Bazı boşa bağıran tarihçilerimiz var kusura bakmasınlar. Bu birebir tarihi anlatan bir dizi değil. Öyle olsa belgesel olurdu. Ne biz belgesel oyuncusuyuz ne de dizimiz belgesel. Tarihimize sadık kalarak onun üzerine bir takım kurgularla dizi yapıyoruz. Bu böyle biline. Tarihimize atalarımıza sonuna kadar saygılı davranıyoruz. Çarpıtma, yanlış gösterme gibi bir durumumuz yok. Var olan gerçeklerin üzerine kurgularla ilerliyoruz. Dünyanın her yerinde bu şekilde yapılıyor bu işler. Game of Thrones bile öyle… Kimse diziden nemalanmaya çalışmasın." dedi.

"Bu rolü Burak'tan başkası oynayamazdı"

Peki deneyimli oyuncu Ragıp Savaş, Osman Bey'i canlandıran rol arkadaşı Burak Özçivit için neler söyledi? İşte o sözler:

"Burak'ı önceden çok beğeniyordum. Her şeyden önce çok saygılı biri. Yaptığı işin iyi bir isim olmanın şımarıklığı kibri yok. Çok samimi çok doğal, çalışkan. Hatta İkinci bölümden sonra kendisini aradım ve 'Bu rolde senden başka kimse olamazdı.' Dedim. Hakikaten rolünün hakkını çok iyi veriyor."