Kuruluş Osman’ın yeni bölümünü izleyenler Çobanoğlu Ali Bey rolünü kimin oynadığını, söz konusu karakterin tarihte gerçekten yaşayıp yaşamadığını araştırıyor.

Kuruluş Osman Çobanoğlu Ali Bey kimdir?

1280-1292 yıllarında hüküm süren Muzaffereddin Yavlak Arslan'ın iki oğlundan biridir. Kardeşi Mahmud Bey'dir.

Mahmud Bey döneminde Bizans sınırlarına akınlar yapılmaya devam etmiş ve bu akınların liderliğini de Ali Bey üstlenmişti. Ali Bey, yaptığı akınlarla Sakarya Nehri'ni aşsa da daha sonra Bizans ile bir barış anlaşması imzalamıştır.

1309 yılında henüz Eflani tımarına sahip olan Candaroğlu Beyi I. Süleyman Bey, Kastamonu'da bulunan Mahmud Beyin sarayını basarak öldürmüştür. Bu olaydan sonra Çobanoğulları Beyliği yıkılmıştır.