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Biyografi Kuruluş Osman Böke kimdir? Kuruluş Osman Böke’yi oynayan Uğur Biçer kimdir, nerelidir?
Biyografi

Kuruluş Osman Böke kimdir? Kuruluş Osman Böke’yi oynayan Uğur Biçer kimdir, nerelidir?

Kuruluş Osman oyuncu kadrosuna çok konuşulacak iki yeni isim daha transfer oldu. Kuruluş Osman oyuncu kadrosuna katılan isimlerden biri Kara Şaman Togay karekterini oynayacak olan Teoman Kumbaracıbaşı, diğer Kuruluş Osman oyuncusu ise Moğol savaşçısı Böke rolünü oynayacak olan Uğur Biçer. Peki Uğur Biçer kimdir, nerelidir? Uğur Biçer hangi dizilerde oynadı?

Yeniakit Publisher
2021-03-03 12:50:00 - 2021-03-03 12:50:57
Kuruluş Osman Böke kimdir? Kuruluş Osman Böke’yi oynayan Uğur Biçer kimdir, nerelidir?

Osmanlı Tokadı dizisin rol alan ve Savaşçı dizisinde Üstçavuş Emre Durmuş rolünü üstlenen Uğur Biçen, izlenme rekoru kıran Kuruluş Osman'a transfer oldu. Uğur Biçen, Moğul savaşçısı Böke'yi oynayacak.

Uğur Biçer kimdir?

Uğur Biçer, 1988 yılında İzmir’de doğmuştur. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nde tamamlamıştır. Oyunculuk eğitimi alan Uğur Biçer Osmanlı Tokadı dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır. Düşman Kardeşler, Güzel Köylü ve Hanım Köylü dizilerinde rol almıştır. Başrolü Berk Oktay ve Murat Serezli’nin paylaştığı Savaşçı dizisinin kadrosunda yer almakta ve Üstçavuş Emre karakterini canlandırmaktadır.

Osmanlı Tokadı dizisinde rol aldıktan sonra ekranlarda tanınan bir oyuncu olmaya başlayan Uğur Biçer'in asıl dikkat çektiği proje ise Gizem Karaca'nın baş rolde yer aldığı Güzel Köylü adlı dizi olmuştur.Güzel Köylü dizisindeki rolü ile dikkat çeken Uğur Biçer aynı zamanda Düşman Kardeşler ve Hanım Köylü dizilerinde de oynamış bunun yanı sıra Ata Demirer ile Demet Akbağ'ın baş rollerde yer aldığı Eyvah Eyvah 3 adlı sinema filminde de rol almıştır. Savaşçı dizisinde rol alan Uğur Biçer bu dizide Üstçavuş Emre Durmuş karakterini oynamıştı. Savaşçı dizisi kadrosunda Uğur Biçer ile birlikte Fırat Albayram, Berk Oktay, Murat Serezli gibi isimler de rol almıştır.

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