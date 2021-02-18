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Yaşam Kuruluş Osman Bayhoca kimdir? Bayhoca'yı kim oynuyor?
Yaşam

Kuruluş Osman Bayhoca kimdir? Bayhoca'yı kim oynuyor?

ATV'nin sevilen tarihi dizisi Kuruluş Osman'da Bayhoca karakteri dikkat çekiyor. Bayhoca kimdir, Bayhoca'yı kim onuyor? sorusu dizinin takipçileri tarafından merak konusu oldu. Peki, Kuruluş Osman Bayhoca kimdir, ne zaman öldü?

Yeniakit Publisher
2021-02-18 00:56:00 -
Kuruluş Osman Bayhoca kimdir? Bayhoca'yı kim oynuyor?

Savcı Bey'in oğlu, Ertuğrulgazi'nin torunu olan Bayhoca son bölümde tekfur Nikola'nın elinde esir düşmüş ama Osman Bey kıvrak zekası ile hem bayhoca'yı sağ salim geri almış hemde Nikola'nın planını darmadağın etmişti. Kuruluş Osman dizisiyle birlikte Osmanlı Dönemi’nde yaşamış olan Bayhoca’nın hayatı bir kez daha gündem oldu. Bayhoca kimdir?

Bayhoca kimdir?

Bayhoca (1268 - 1284, Hamzabey). Oğuzlar’ın Bozok kolunun Kayı Boyu’na mensup olup Saru Batu Savcı Bey’in iki oğlundan birincisidir. Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi'nin yeğenidir.

Osman manlı beyliğinin başında bulunan Osman Bey; Bizans’a karşı fetihlere başlar. Komşu Rum Tekfurlarından en kuvvetlisi İnegöl Tekfurudur ve İnegöl Tekfuru Nikola, diğer Rum tekfurlarını Osman Bey’e karşı kışkırtmaktadır. Bu durum karşısında Osman Bey, İnegöl kalesini almak için yola çıkar. Osmanlı kuvvetleri kendilerine pusu hazırlamış olan Rumlara karşı cesurca savaşır ve onları yenilgiye uğratarak zafer kazanırlar. Bu savaşta( 1284) Savcı Bey’in oğlu, Osman Beyin yeğeni olan Bay Koca şehit düşer. (1267-1284 ) Bay Hoca bu yönüyle Osmanlı hanedanının ilk şehidi kabul edilir. Mezarı ise Hamzabey Mahallesi’nde Mehmed Bey Camii’nin yanındadır. Hamzabey Mahallesi merkezinde bulunan Bay Hoca Türbesi, çevre düzenleme alanı ile beraber yaklaşık 60 m2 alana sahiptir.

Bayhoca'yı kim oynuyor?

Kuruluş Osman dizisinde Bayhoca karakterini oyuncu Yağızkan Dikmen oynuyor. Yağızkan Dikmen Ocak 1988 İstanbul doğumludur. 26 yaşında olan oyuncu kova burcudur. 1.76 boyunda 70 kilo ağırlığında olan Yağızkan Dikmen Haliç Üniversitesi tiyatro bölümü mezunudur. Son dönemlerde rol almış olduğu dizilerde başarı göstererek seyircilerin beğenisini kazanan genç oyuncu Survivor'da daha önce yarışan Yiğit'in kardeşidir.

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