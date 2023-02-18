Kuruluş Osman, Ateş Kuşları ve Al Sancak! Merak edilen cevabı verdi...

Atv ekranında 4 sezondur yayınlanan Kuruluş Osman dizisi ile birlikte, yine aynı kanalda bu sezon başlayan Ateş Kuşları dizisi ile, TRT1’de başlayan Al Sancak dizisinin yapımcısı Bozdağ Film… Mehmet Bozdağ’ın sahibi olduğu şirket Türk televizyon tarihine geçen önemli hizmetlerde bulunuyor.

Bu hizmetler için geniş bir araç ve ekipmana sahip olan şirket, Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem felaketi sonrasında bu malzemeleri deprem bölgesine göndererek önemli bir destekte bulundu.

Bozdağ Film’in hazırladığı projelerde kullanılan 9 karavan, 4 mobil jeneratör ile birlikte birçok yardım malzemesi de deprem bölgesindeki ihtiyaçlar için kullanılmaya başlandı.

Mehmet Bozdağ yaptığı açıklamada 3 milyon TL nakit yardımı yaptıklarını, 22 bin 400 adet polar kıyafet ile 3 bin battaniye gönderdiklerini, powerbank, uyku tulumu, gıda malzemesi, sağlık malzemesi ile birlikte 3 ambulans ve 3 de tuvalet için karavan hazırladıklarını duyurdu.

TelevizyonGazetesi.com'un haberine göre; tüm bu malzemelerin ve araçların yanı sıra 42 şirket personeli de bölgedeki vatandaşlara yardım için görevlendirildi.

Mehmet Bozdağ, yaptığı paylaşımda yaraları sarmak için çalıştıklarını vurgulayarak, şunları ifade etti:

“Bozdağ Film bu zor günlerde depremzede vatandaşlarımızın ve devletimizin yanındayız. Bölgeye gönderdiğimiz yardımlarımızla yaraları sarmaya ve destek olmaya devam edeceğiz.”