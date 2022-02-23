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Medya Kuruluş Osman Argus kimdir? Kuruluş Osman Argus’u oynayan kim?
Medya

Kuruluş Osman Argus kimdir? Kuruluş Osman Argus’u oynayan kim?

Kuruluş Osman Argus’u kim oynuyor? Kuruluş Osman 83. bölüm ile izleyiciyle buluştu. Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Bey’in hayatını konu edinen ATV dizisi Kuruluş Osman kadrosuna yeni isimler eklenmeye devam ediyor. Kuruluş Osman Argus karakteri dahil oldu. Peki Kuruluş Osman Argus kimdir? Kuruluş Osman Argus’u oynayan kim?

Yeniakit Publisher
2022-02-23 22:46:00 - 2022-02-23 22:48:51
Kuruluş Osman Argus kimdir? Kuruluş Osman Argus’u oynayan kim?

Kuruluş Osman oyuncu kadrosu her geçen gün genişliyor. Osmanlı Devleti’nin kurucusu ve ilk hükümdarı Osman Bey’in hayatını ve dönemini konu alan Kuruluş Osman her yeni bölümüyle nefesleri kesmeye devam ediyor. Kuruluş Osman Argus karekteri dahil oldu. Peki Kuruluş Osman Argus’u kim canlandırıyor? 

Kuruluş Osman Argus’u kim oynuyor?

Kuruluş Osman Argus rolünü Yiğit Eser oynamakta. Peki Yiğit Eser kimdir, nereli kaç yaşında? Yiğit Eser hangi dizilerde rol aldı.

Kuruluş Osman Argus kimdir

Yiğit Eser kimdir?

1995 yılında dünyaya gelen Yiğit Eser, lisans eğitimini ise Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde tamamlamıştır. Öncesinde Arka Sokaklar ve Kırgın Çiçekler dizilerde rol alan Yiğit Eser, sonrasında ise Kuruluş Osman adlı dizide rol almıştır.

yiğit eser

Yiğit Eser hangi dizilerde rol aldı?

2021 – Kuruluş Osman (TV Dizisi)

Arka Sokaklar (TV Dizisi)

Kırgın Çiçekler(TV Dizisi)

Nilüfer (Kısa Film)

 

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