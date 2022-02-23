Kuruluş Osman Argus kimdir? Kuruluş Osman Argus’u oynayan kim?

Kuruluş Osman oyuncu kadrosu her geçen gün genişliyor. Osmanlı Devleti’nin kurucusu ve ilk hükümdarı Osman Bey’in hayatını ve dönemini konu alan Kuruluş Osman her yeni bölümüyle nefesleri kesmeye devam ediyor. Kuruluş Osman Argus karekteri dahil oldu. Peki Kuruluş Osman Argus’u kim canlandırıyor?

Kuruluş Osman Argus’u kim oynuyor?

Kuruluş Osman Argus rolünü Yiğit Eser oynamakta. Peki Yiğit Eser kimdir, nereli kaç yaşında? Yiğit Eser hangi dizilerde rol aldı.

Yiğit Eser kimdir?

1995 yılında dünyaya gelen Yiğit Eser, lisans eğitimini ise Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde tamamlamıştır. Öncesinde Arka Sokaklar ve Kırgın Çiçekler dizilerde rol alan Yiğit Eser, sonrasında ise Kuruluş Osman adlı dizide rol almıştır.

Yiğit Eser hangi dizilerde rol aldı?

2021 – Kuruluş Osman (TV Dizisi)

Arka Sokaklar (TV Dizisi)

Kırgın Çiçekler(TV Dizisi)

Nilüfer (Kısa Film)