Kuruluş Orhan dizisindeki Aybike Hatun'u bakın kim çıktı? Erdoğan detayı dikkat çekti

Osmanlı İmparatorluğu'nun ikinci padişahı Orhan Gazi'nin hayatını ve devletin büyüme dönemini konu alan Kuruluş Orhan dizisi reyting rekorları kırmaya devam ediyor.

Atv ekranlarında seyirciyle buluşan dizideki Aybike Hatun karakterini oynayan isim dikkat çekti.

10 yılı aşkın süredir TRT ekranlarında yayınlanan Seksenler yapımında rol alan Özlem Balcı, Orhan Gazi'de Aybike Hatun karakterini oynuyor.

Emine Erdoğan’ı oynamıştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hayatını anlatan ‘Reis’ filminde Emine Erdoğan’ı oynamıştı.

Netflix'in ahlaksız teklifini reddetmişti

Özlem Balcı, ABD menşeli olan ahlaki terörizmin öncü projesi Netflix'ten aldığı teklifi reddettiğini açıklamıştı.

Ahlaksız sahneler nedeniyle gelen rolü elinin tersiyle iten başarılı oyuncu "Ciddi bir meblağ teklif edilmesine rağmen reddettim. O filmi benim babam abim izleyecek yarın öbür gün çocuğum olursa o izleyecek belki evleneceğim kişi hoşlanmayacak. Oyuncu arkadaşlarım beni linç edebilir profesyonel olmadığımı da söyleyebilirler. Bu benim tercihim herkes işine baksın." ifadelerini kullanmıştı.