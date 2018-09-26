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Kuru yemiş fiyatları yüzde 30 zamlandı

TÜKSİAD Başkanı Karaman, kuru yemişlerin genelinde yüzde 30'luk bir fiyat artışı yaşandığını söyledi.

26 Eylül 2018 Çarşamba 15:46
Kuru yemiş fiyatları yüzde 30 zamlandı

Tüm Kuruyemiş Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TÜKSİAD) Başkanı Hüsamettin Karaman, Çankaya'daki bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, son dönemde yaşanan ekonomik gelişmelerin kuru yemiş sektörünü de etkilediğini söyledi.

Söz konusu gelişmelerin hasat sezonuna denk geldiğini belirten Karaman, "Hasat zamanı aynı zamanda bizim de alımları gerçekleştirdiğimiz bir dönem. Finans limitlerimizin tam kullanılmaması nedeniyle birçok sanayi kuruluşumuz ürünleri almada zorlanıyor. Bu çiftçiye de yansıyor, alım düştüğü için ürün tarlada kalıyor" diye konuştu.

Karaman, en büyük sıkıntının ay çekirdeğinde oluştuğunu kaydederek, Çin'den ithal edilen ay çekirdeğinin yerli üretimi olumsuz etkilediğini ifade etti.

İthal ceviz ve badem fiyatlarının artan kur oranlarından etkilendiğini anlatan Karaman, bu kapsamda söz konusu ürünlerin fiyatlarında artış yaşandığını söyledi.

Karaman, kuru yemişte genel bir artışın söz konusu olduğunu dile getirerek, "Kuru yemişlerin genelinde yüzde 30'luk bir fiyat artışı söz konusu" diye konuştu.

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 15:46
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