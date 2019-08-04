Kuru üzüm hangi hastalığa iyi gelir? Kuru üzümün Tedavi ettiği hastalıklar Peygamberimiz kuru üzüm tavsiyesi
Kuru üzümün Tedavi ettiği hastalıklar neler? Bilir misiniz! Neden Resûlullah "sallallahü aleyhi ve sellem" devamlı üzüm kurusu severdi ve yerdi? Sübhanallah tedavi ettiği hastalıklara bakın: Tıbben Kuru üzüm yaş üzüme oranla daha faydalıdır potasyum içerir, fosfor, kalsiyum, magnezyum, bakır, demir, lifler, karbonhidrat, b ve c vitamini, faydalı şeker, anti oksidanlar ihtiva eder. Büyük oranda solunum yolu ve sindirim sistemi hastalıklarını tedavi eder.04 Ağustos 2019 Pazar 19:46
Kuru üzümün Tedavi ettiği hastalıklar neler? Bilir misiniz! Neden Resûlullah "sallallahü aleyhi ve sellem" devamlı üzüm kurusu severdi ve yerdi? Sübhanallah tedavi ettiği hastalıklara bakın: Tıbben Kuru üzüm yaşüzüme oranla daha faydalıdır potasyum içerir, fosfor, kalsiyum, magnezyum, bakır, demir, lifler, karbonhidrat, b ve c vitamini, faydalı şeker, anti oksidanlar ihtiva eder. Büyük oranda solunum yolu ve sindirim sistemi hastalıklarını tedavi eder.
Kuru üzümün faydaları neler?
1 - Hiper tansiyonu önler.
2 - Kandaki kolestrolü düşürür.
3 - Kalp ve göğüs kanserlerini engeller.
4 - Öksürük tedavisinde üzüm hoşafının sıcak içilip yenmesi faydalıdır.
5 - Balgam söktürür.
6 - Mikrop ve virüslere karşı koruyucudur.
7 - Anti oksidandır.
8 - Dişlerdeki plak tabakasının oluşumunu engeller.
9 - Vücudu zehirli atıklardan temizler.
10 - Regl'in şiddetli kanamasını azaltır.
11- Dalak, akciğer ve mideyi güçlendirir.
12 - Hafızayı güçlendirir.
13 - Onikiparmak bağırsağı kanserinden korur.
14 - Göz sağlığını korur.
15 - Kemik erimesinden korur.
16 - İltihabı önler.
17 - Müleyyindir (laksatif).
18 - Kanı temizler.
19 - Ses kısıklığı ve ses tellerini onarır.
Kuru üzümün tedavi ettiği hastalıklar hangileri
1 - Kabızlık
2 - Hemoroid (basur)
3 - İnsandaki vesvese halleri
4 - Dişeti iltihabı
5 - Romatizma ve eklem iltihabı
6 - Karaciğer ve safra hastalıkları
7 - Gıda eksikliği ve kilo kaybı
8 - Boğaz iltihabı
9 - Akciğer ve göğüs hastalıkları
10 - Böbrek, mesane hastalıkları ve taşını tedavi etmek
11 - İdrar kaçırma
12 - Sıtma
13 - Gut (nikris)
14 - Yarım baş ağrısı (migren)
15 - Sarılık
16 - Anemi (kansızlık)
17 - Mide hastalıkları
18 - Mide ekşimesi
19 - Diare ve kusmaya bağlı vücutta aşırı su kaybı
20 - Egzama ve kaşıntı
21 - Su çiçeği
22 - Kellik
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