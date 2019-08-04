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Kuru üzüm hangi hastalığa iyi gelir? Kuru üzümün Tedavi ettiği hastalıklar Peygamberimiz kuru üzüm tavsiyesi

Kuru üzümün Tedavi ettiği hastalıklar neler? Bilir misiniz! Neden Resûlullah "sallallahü aleyhi ve sellem" devamlı üzüm kurusu severdi ve yerdi? Sübhanallah tedavi ettiği hastalıklara bakın: Tıbben Kuru üzüm yaş üzüme oranla daha faydalıdır potasyum içerir, fosfor, kalsiyum, magnezyum, bakır, demir, lifler, karbonhidrat, b ve c vitamini, faydalı şeker, anti oksidanlar ihtiva eder. Büyük oranda solunum yolu ve sindirim sistemi hastalıklarını tedavi eder.

04 Ağustos 2019 Pazar 19:46
Kuru üzüm hangi hastalığa iyi gelir? Kuru üzümün Tedavi ettiği hastalıklar Peygamberimiz kuru üzüm tavsiyesi

Kuru üzümün Tedavi ettiği hastalıklar neler? Bilir misiniz! Neden Resûlullah "sallallahü aleyhi ve sellem" devamlı üzüm kurusu severdi ve yerdi? Sübhanallah tedavi ettiği hastalıklara bakın: Tıbben Kuru üzüm yaşüzüme oranla daha faydalıdır potasyum içerir, fosfor, kalsiyum, magnezyum, bakır, demir, lifler, karbonhidrat, b ve c vitamini, faydalı şeker, anti oksidanlar ihtiva eder. Büyük oranda solunum yolu ve sindirim sistemi hastalıklarını tedavi eder.

Kuru üzümün faydaları neler? 

1 - Hiper tansiyonu önler.

2 - Kandaki kolestrolü düşürür.

3 - Kalp ve göğüs kanserlerini engeller.

4 - Öksürük tedavisinde üzüm hoşafının sıcak içilip yenmesi faydalıdır.

5 - Balgam söktürür.

6 - Mikrop ve virüslere karşı koruyucudur.

7 - Anti oksidandır.

8 - Dişlerdeki plak tabakasının oluşumunu engeller.

9 - Vücudu zehirli atıklardan temizler.

10 - Regl'in şiddetli kanamasını azaltır.

11- Dalak, akciğer ve mideyi güçlendirir.

12 - Hafızayı güçlendirir.

13 - Onikiparmak bağırsağı kanserinden korur.

14 - Göz sağlığını korur.

15 - Kemik erimesinden korur.

16 - İltihabı önler.

17 - Müleyyindir (laksatif).

18 - Kanı temizler.

19 - Ses kısıklığı ve ses tellerini onarır.

Kuru üzümün tedavi ettiği hastalıklar hangileri

1 - Kabızlık

2 - Hemoroid (basur)

3 - İnsandaki vesvese halleri

4 - Dişeti iltihabı

5 - Romatizma ve eklem iltihabı

6 - Karaciğer ve safra hastalıkları

7 - Gıda eksikliği ve kilo kaybı

8 - Boğaz iltihabı

9 - Akciğer ve göğüs hastalıkları

10 - Böbrek, mesane hastalıkları ve taşını tedavi etmek

11 - İdrar kaçırma

12 - Sıtma

13 - Gut (nikris)

14 - Yarım baş ağrısı (migren)

15 - Sarılık

16 - Anemi (kansızlık)

17 - Mide hastalıkları

18 - Mide ekşimesi

19 - Diare ve kusmaya bağlı vücutta aşırı su kaybı

20 - Egzama ve kaşıntı

21 - Su çiçeği

22 - Kellik

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Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 19:46
  1. Kuru üzüm hangi hastalığa iyi gelir?
  2. Kuru üzümün Tedavi ettiği hastalıklar Peygamberimiz kuru üzüm tavsiyesi

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