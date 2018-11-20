Kuru öksürük nöbetlerini kökünden çözen şifalı tarifler!

Balgamın olmadığı ya da çok az bir şekilde zorlanarak çıkan balgamın olduğu öksürük çeşidi, kuru öksürük olarak tanımlanır.

Geceleri uykudan uyandıracak kadar şiddetli görülen öksürüklerden kurtulmak için evinizde uygulayabileceğiniz bitkisel yöntemler elbette mevcut.

Uzun süreli devam eden kuru öksürük nöbetlerini kökünden çözecek bu tarifleri evde kolayca yapabilirsiniz.

İşte İbrahim Saraçoğlunun meşhur öksürük geçiren tarifi ve diğer kürler...

SOĞAN VE SU KÜRÜ

Orta büyüklükteki soğanı 6'ya ayırıp üzerine bir buçuk su bardağı kadar su koyarak kaynatın. Ilıdıktan sonra ne soğuk ne sıcak şekilde tüketin.

SÜT VE GÜL HATMİ

1 su bardağı kadar kaynamış süte 7-8 adet gül hatmi ekleyin. Bir taşım kadar kaynattıktan sonra ocağın altını kapatıp 4-5 dakika ağzı kapalı duracak şekilde demleyin.

Her gün 2 defa öğleden önce ve sonra tüketin.

AYVA YAPRAĞI KÜRÜ

1-2 bardak sıcak suya önceden kurutulmuş ayva yapraklarını atın ve 10-15 dakika demleyin. İçine bal döküp, her gün 3 bardak kadar tüketin.