Öksürüğün pek çok sebebi ve çeşidi bulunuyor. Koronavirüs hastalığının belirtileri arasında yer alan kuru öksürük pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Son dönemde hem mevsimin etkisiyle hem de koronavirüs sebebiyle kuru öksürüğün sebepleri, belirtileri ve tedavi yolları araştırılıyor. Peki, kuru öksürük nasıl geçer?

Kuru öksürük nedir?

Kuru öksürük ise balgam çıkmayan ve çok tahriş edici öksürük türüdür. Özellikle viral hastalıklarda görülür. Balgam üretmediği için verimsiz öksürük olarak bilinir. Eğer öksürük esnasında gelen balgamda kan varsa buna kanlı öksürük, ya da hemoptizi denilebilir.

Kuru öksürük neden olur?

Astım

Reflü

Akciğer hastalıkları

Kalp hastalıkları

Alerjiler

Sinüzit

Tiroit bezi iltihabı

Gırtlak kanseri

Hipertansiyon ilaçları

Nem azlığı (kalorifer, soba ve elektrikli ısıtıcılar sebebiyle)

Psikolojik

Kuru öksürüğe ne iyi gelir?

Uzun süredir geçmeyen öksürüğünüz var ise hızla bir uzmana danışmalısınız. Kuru öksürükten kurtulmak için doğal yöntemleri de tercih edebilirsiniz.

Öksürüğünüz sebebiyle doktorunuzun tavsiye edeceği ilaçların yanı sıra evde kolaylıkla hazırlayacağınız çayları tüketebilirsiniz.

Zencefilli ballı süt

Sıcak bir bardak suyun içerisine toz zencefil ve bal ekleyerek leziz ve sağlıklı bir içecek hazırlayabilirsiniz. Bu karışımı birkaç gün içtikten sonra öksürüğünüzün azaldığını fark edeceksiniz. Zencefilli sütü günde bir bardaktan fazla tüketmemeye özen gösterin.

Ayva çayı

Ihlamur, ayva, tarçın ve ayva çekirdeklerini kaynatarak leziz bir çay hazırlayabilirsiniz. Tam bir şifa deposu olan bu çaya bal ekleyerek içebilirsiniz.

Kuşburnu çayı

Kuşburnu sağlık için son derece yararlıdır. Kuşburnundan reçel, marmelat yapabilir ya da çay olarak tüketmek için kurutabilirsiniz.