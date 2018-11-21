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Kuru incirde peroksit tehlikesi

Herkesin sevdiği kuru inciri dikkat edilmesi gerekiyor. Kuruyemişçilerde gördüğümüz piyasalarda satılan kabukları beyaz tertemiz incirden uzak durun.

21 Kasım 2018 Çarşamba 16:19
Kuru incirde peroksit tehlikesi

İlaçlanmıştır. Peroksite bandırma işlemi yapan işçilerin sıkça sağlık sorunu yaşadığını, zehirlenme vakalarının görüldüğü, solunum güçlüğü çektiklerini bilirsiniz. Herhangi bir ilaç kullanmadan incirin bu şekilde beyaz veya açık krem renginde kalması mümkün değildir.

Hasat, kurutma, depolama gibi aşamalar içeren incir üretimde toksin maddelerin oluşumu kurutma ve depolama aşamalarında gerçekleşmektedir. Bu aşamada nem ve sıcaklık kuru incirin kalitesini ve küf gelişimini etkileyen en önemli faktörlerdir.

Eğer bol yağış alan bir zamanda kurutma gerçekleştirildiyse muhtemelen küf gelişimi artmış ve incirin kalitesi düşmüştür.

Zamandan tasarruf için uygun iklim beklemeden ya da uygun şartlar ayarlanmadan yapılan kuru incir üretimi insan sağlığını tehdit etmektedir.

Yanıcıdır

Hidrojen peroksit zararları arasında en dikkat çeken özelliği ısı ile temas edildiği zaman yanıcı bir hal alabiliyor olmasıdır. Hafif kokusu olan bu madde renksizdir ve kimyasaldır. Endüstriyel bakımından kullanımı oldukça geniş olan hidrojen peroksit saç boyaları, kağıt beyazlatma ve tekstil alanında sık kullanılır. Bunların dışında ise ev atıklarının arınması ve çeşitli plastik üretiminde tercih edilmektedir.

Hanımlar iyi bilir

Hidrojen Peroksit oksijenli sudur. Hanımlar iyi bilir.Yaraların temizlenmesinde son derece faydalıdır. Küf lekesi, kan lekesi ve çikolata lekesinin çıkarılması ise bölgeye hidrojen peroksit döküp ardından su ile bölgeye yıkayabilirsiniz. Az miktar su ilavesi ile buzdolabı temizliğinizi yapabilirsiniz.

Bu inatçı lekenin çıkarılması için su ile birlikte hidrojen peroksiti karıştırılıp leke silinir ise kolaylıkla temizlenecektir.

Duvar ve tezgahların çok parlak veya beyaz olmasını istiyor iseniz temizlik suyunuza hidrojen peroksit ilave edebilir ve temizliğinizi bu su ile yapabilirsiniz.

Tuvalet ve banyo temizliği için ıslak zeminlere hidrojen peroksit döküp birkaç dakika bekletip su ile yıkayabilirsiniz.

Velhasıl peroksit bir temizlik, ağartma kimyasalıdır. Aşırı kullanımı sağlık açısından zararlıdır.

 

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 16:19
  1. Hidrojen Peroksit
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