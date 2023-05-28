Kuru incir bu şekilde tüketirseniz vücudu içten temizliyor: İnciri kabuğuyla beraber yerseniz! Üstüne incir reçeli yapın

Anadolu’da binlerce yıldır yetiştirilen kuru incir zengin vitamin ve mineral kaynağıdır. Hasat dönemi sınırlı olsa da kurutulmuşu yıl boyunca tüketilebilir. Kahvaltılarda, günlük atıştırmalarda ve hatta diyet listelerinde de kendisine yer bulan kuru incir ölçülü tüketildiğinde oldukça sağlıklı ve faydalı bir besindir.

İncir çabuk çürüyen bir meyve olduğundan kurutularak doğru koşullarda saklandığında uzun süre tüketilebilir durumda kaldığı gibi vitamin içeriğini de korur.

Kuru İncir Hangi Vitaminleri İçerir?

Zengin kalsiyum, potasyum, demir, magnezyum ve fosfor barındıran kuru incir A, B, C ve K vitaminlerini içerir.

Kuru İncir Faydaları Nelerdir?

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İçeriğindeki mineral ve vitaminler sayesinde kalp damar hastalıkları, sindirim sistemi problemleri, cildi beslemesi gibi hastalıklara karşı da etkisi bulunan kuru incirin destekleyici ve koruyucu faydaları şunlardır:

İçerdiği antioksidan sayesinde bağışıklık sisteminin güçlendirir

Hastalalıklara karşı vücudun direnç kazanmasında destekleyicidir

Kan basıncının dengelenmesini destekler,

İçerdiği lifler bağırsak hareketlerinin hızlanmasına yardımcı olur, kabızlık sorununu giderir

Yüksek lif oranı tokluk hissi vermesini sağladığından kilo vermeye yardımcı olur

İçeriğindeki kalsiyum sayesinde kemik ve diş sağlığını destekler

Kadınların menopoz dönemlerinde de kemik erimesine karşı da faydalıdır

Cildi besleyerek daha canlı bir görünüme kavuşmasına yardımcı olur

İçeriğindeki bileşikler ve e vitamini sayesinde kan şekerinin dengelenmesine katkı sağlar

Toksinlerin atılmasına yardımcı olur

Astım, bronşit gibi solunum yolları rahatsızlıklarının etkilerinin azaltılmasında faydalıdır

Ayrıca içeriğinde bulundurduğu yüksek miktarda lif ve antioksidan özelliği sayesinde kanser oluşumuna zemin hazırlayan serbest radikallere karşı vücudu savunarak meme kanserine karşı koruyucu destek sağlayan kuru incir, kadınlar için yumurta gelişimini destekleyerek hamilelik ihtimalinin artmasına katkıda bulunur. Cildi besleyip, daha parlak ve canlı görünümde bir cilde sahip olmalarına yardımcı olur.

Kuru incirin zararı var mı? Yan etkileri nelerdir?

Her besinde olduğu gibi içerikleri sebebi ile fazla tüketilmesi durumunda istenmeyen sonuçlar kuru incirin sık tüketiminde de aynı etkileri içerebilir. Bu nedenle ideal tüketim sayısı 2 olup, bunun da kahvaltı veya ara öğünde yenmesi tavsiyedir.

Tavsiye edilenden fazla sayıda tüketildiğinde, yüksek şeker içermesine neden olan früktozdan kaynaklı olarak, vücut yağlanmasına ve kilo alımına, diyabet hastalarında şeker oranının yükselmesine, ishal gibi sindirim rahatsızlıklarına sebep olabilir. Ayrıca, kuru incirin içeriğine alerjisi olma ihtimaline karşı öncelikle test yaptırması, prolaktin hormonu yüksek seviyede olanların ve kalsiyum eksikliği bulunan kişilerin doktoruna danışmadan tüketmemesi gerektiğini hatırlatmak isteriz.

Kuru İncir Hakkında Sık Sorulan Sorular

Kuru İncir Kaç Kalori?

Kalori açısından oldukça zengin bir besin olan kuru incirin bir adedi yaklaşık 50 kaloridir. Kuru meyvenin 100 gramında ise 250 kalori bulunur.

Kuru İncir Kilo Aldırır mı?

Kuru incir bir adedi 50 kalori olduğu için fazla tüketilmesi kilo alımı gibi bir soruna yol açabilir.

Kuru İncir Reçeli Nasıl Yapılır?

memorial uzmanları ara öğünlerde ya da tatlı, turta gibi lezzetlerde yer verilebilen kuru incir reçeliyle de kahvaltı sofralarına tat katar diyor. Öneriyor: Yarım kilo kuru incir ile reçel hazırlanırken, 2.5 su bardağı su ve 2 su bardağı şeker ölçüsü kullanılır. Reçel hazırlık aşamasında incirler ince ince doğranır. Bir tencereye alınarak üzerine su ve şeker ölçülerine uygun olarak ilave edilir. Önce ocağın altı açılarak yüksek ısıda kaynaması sağlanır. Ardından ocağın ateşini kısarak 30 dakika daha pişirmeye devam edilir. Bu süre sonunda 2 yemek kaşığı limon suyu eklenir. Bu şekilde 5 dakika daha kaynatıp ardından ocaktan indirebilirsiniz.

Kanser düşmanı! İnciri kabuğuyla birlikte yerseniz

Beslenme ve Diyet Uzmanı Deniz Uzunoğlu, gün içerisinde tüketeceğiniz 2 adet incirin günlük bir porsiyon meyve ihtiyacınızı karşıladığını belirterek, “Ancak unutulmamalı ki incir düşük kalorili olsa da yüksek miktarda karbonhidrat içeriyor. Bu nedenle diyabet hastalarının kan şekerini kontrol altında tutmaları için 1-2 adet incirin yanında 2 adet ceviz veya 10 adet çiğ badem tüketmeleri çok önemli” dedi

Kanser düşmanı bir besin

İncir; lutein, zeaksantin, beta karoten, polifenol ve antosiyaninler yönünden zengin yapısıyla vücutta kanserli hücre oluşumunu önleyen yüksek antioksidan kapasiteye sahip. Özellikle rengi daha koyu olan incirler bu fitokimyasallardan daha zenginler.

İncir Reçeli Yapılışı İçin Malzemeler

4 kilo incir

3 kilo şeker (kullandığım inciler tatlı olduğu için şekeri 3 kilo kullanıldı)

Yarım limon suyu

İncir Reçeli Yapılışı Tarifi Nasıl Yapılır?

İncirleri akşamdan yıkayıp bir tencereye alalım üzerine şeker döküp bir gece bekletilir. Ertesi sabah ocağa koyup kısık ateşte pişirilir. Kaynadıktan sonra ara sıra karıştırılarak kıvamı kontrol edilir. Yarım limonu ekleyerek reçel kıvamına geldiğinde ocaktan alınır. Kavanozlara doldurulur. Afiyet olsun.

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