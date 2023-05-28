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Kadın - Aile Eğer saçlarınızın uzun ve kalın olmasını istiyorsanız: Bu kürü deneyin! Dolar, para ödemeyin, altın değerinde o tüyo
Kadın - Aile

Eğer saçlarınızın uzun ve kalın olmasını istiyorsanız: Bu kürü deneyin! Dolar, para ödemeyin, altın değerinde o tüyo

Yeniakit Publisher
2023-05-28 09:19:00 - 2023-05-28 09:22:57
Eğer saçlarınızın uzun ve kalın olmasını istiyorsanız: Bu kürü deneyin! Dolar, para ödemeyin, altın değerinde o tüyo

Saçınızın başınızın ön tarafından ve kafa derisinin orta kısmından döküldüğünü fark ettiniz mi? Başınızın yan kısımlarından değil, başınızın arka kısmından da değil. Bunun nedeni, başınızın orta ve ön kısmındaki cildin çok ince olmasıdır. Saç dökülmesi zaman içinde incelip cansızlaşan saçlar kişinin hem iş hem de sosyal hayatındaki ilişkileri etkileyerek özgüven ve motivasyon kaybına neden olabilir bu altın tavsiyeleri deneyin! Küresel ekonomik kiriz nedeniyle bakım malzemelerinde fiyatları çok yüksek vereceğimiz kür sonrasında saçlarınız normale döneceğini uzmanlar ifade etti. Binlerce para ödemeye son. İşte aldın değerinde tavsiyeler ve tüyolar şaşkına çevirdi... Saç için maske alacaklar, bu habere dikkat, sizin için fırsat olabilir... Saç dökülmesi ve saç bakımı için o maske...

Bu nedenle, cildin ince olduğu kısımlarda kan damarları kılların köküne yeterli besin sağlayamaz ve saçlar dökülmeye başlar. Bu sorunun tek çözümü, harici bakım yapmaktır. Bugün size cildinizin derinliklerine nüfuz eden ve saçınızın uzun ve kalın hale gelmesini sağlayan içeriği oldukça zengin besleyici kremi anlatıyoruz. Yapanlar sonuca şaşkın...

Saç dökülmesine doğal ilaç

İhtiyacınız olan malzemeler:

Muz
Hindistancevizi yağı
Bal
Yumurta
Çay Ağacı yağı (İsteğe bağlı)

Hazırlanışı
Muzun Kabuğunu soyun ve bir kasede muzu ezin. Daha sonra 1 çorba kaşığı bal ve 1 çorba kaşığı hindistancevizi yağı ilave edin. İyice karıştırdığınızdan emin olun. Daha sonra da yumurtayı kırın ve sarı kısmı ayırın, bu sarı kısmı karışıma ekleyin. Kaşıntılı kafa deriniz varsa ve cilt pullarının çıkmış olduğunu görürseniz, karışıma 5 damla Çay ağacı yağı da ekleyebilirsiniz.

Maskeniz hazır. Bu maskeyi saçınıza uygulayın. Saç derinize hafifçe masaj yapın ve her bir saç teline sürdüğünüzden emin olun. 1 saat saçınızda bekletin ve ardından saçınızı yıkayın.
1. gün, 3. gün ve 5. gün yapın… Evet sadece üç kez ve saçınız daha güçlü hale gelecektir.
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