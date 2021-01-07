Kuru fasulyeli kek nasıl yapılır?
Kuru fasulyeli kek tarifi | Kuru fasulye ile keki yan yana getiremiyor olabilirsiniz. Ancak bu tarifi yaptığınızda kimse içinde kuru fasulye olduğunu anlamayacak. Peki, kuru fasulyeyle kek nasıl yapılır? | Kuru fasulyeli kek yapılışı | Kuru fasulye keki nasıl yapılır?
Denenmiş kuru fasulye keki | 'Kuru fasulyeden kek mi olur?' diyorsanız; bu tarifi mutlaka denemelisiniz.
Kuru fasulyeli kek tarifi
Malzemeler:
- Yarım kilo kuru fasulye
- 4 kahve fincanı şeker
- 5 adet yumurta
- Bir tutam tuz
- 1 adet limonunu rendelenmiş kabuğu ve suyu
- 1 çay kaşığı tarçın
- 1 kahve fincanı çekilmiş antep fıstığı
Üzeri için:
- 1 yemek kaşığı süt
- 1 adet yumurta sarısı
Kuru fasulyeli kek nasıl yapılır?
Bir gece önceden fasulyeyi suya koyun.
Ertesi gün fasulyenin suyunu süzün ve bol suda iyice yumuşayıncaya kadar haşlayın.
Fasulyeyi püre haline getirin.
5 adet yumurtanın sarılarını ve aklarını ayırın.
Sarılarını şekerle birlikte iyice çırpın.
Ardından fasulye püresini, limon kabuğu, limon suyu, tarçın, tuz ve antep fıstığını ekleyip karıştırmaya devam edin.
Ayrı bir kabın içerisinde yumurta aklarını köpürtün
Köpüren akları hamura ekleyin.
Yağladığınız kek kalıbının içerisine kek hamurunu boşaltın.
Önceden ısıtılmış fırında keki 15 dakika pişirin ve dışarı alın.
1 yemek kaşığı süt ve 1 adet yumurta sarısını çırpıp kekin üzerine sürün.
Ardından keki170 derecelik fırında 40-45 dakika kadar pişirin.
Afiyet olsun.