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Gündem Kurtulmuş: Yunan olsa anlarım da sizin sorununuz ne?
Gündem

Kurtulmuş: Yunan olsa anlarım da sizin sorununuz ne?

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki göstererek, "Yunan General Floros'un 'yeniden güçlü büyük Türkiye' yürüyüşünden rahatsız olmasını anlarım da. Acaba bizdeki emekli amirallerin rahatsızlığının sebebi nedir?" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-05 03:37:00 -
Kurtulmuş: Yunan olsa anlarım da sizin sorununuz ne?

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından "Haddinizi bilin", "Türkiye geçilmez" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Türkiye, Doğu Akdeniz'de hak ve menfaatlerini cansiperane şekilde korurken, kapalı Maraş'ı açarak Kıbrıslı kardeşlerimize sahip çıkarken, Azerbaycan'ın Karabağ'daki zaferine bütün gücüyle katkı verirken, Ayasofya'nın zincirlerini kırarak ülkemizin egemenliğini tüm dünyaya haykırırken, Yunan General Floros'un 'yeniden güçlü büyük Türkiye' yürüyüşünden rahatsız olmasını anlarım da. Acaba bizdeki emekli amirallerin rahatsızlığının sebebi nedir?" ifadelerini kullandı.

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