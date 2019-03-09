0553 313 94 23

Kurtuldu: “Çanakkale’de tiyatro salonunu olmayışı gerçekten acı verici”

Ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Ferdi Kurtuldu tatil için geldiği Çanakkale’de tiyatro salonunu olmayışına tepki gösterdi.

09 Mart 2019 Cumartesi 16:16
Kurtuldu: “Çanakkale’de tiyatro salonunu olmayışı gerçekten acı verici”

Ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Ferdi Kurtuldu tatil için geldiği Çanakkale’de tiyatro salonunu olmayışına tepki gösterdi. Çanakkale’nin birçok oyuncu ve yönetmen yetiştirdiğini belirten Kurtuldu, “üniversitesinde konservatuarı olan, yönetmenler, oyuncular ve sanat dalının birçok çeşidini içinde barındıran bir fakültenin olmasına rağmen, sanatın en büyük dallarından tiyatronun salonunun olmayışı gerçekten çok acı verici” dedi.


Emret Komutanım, Sakarya Fırat gibi kült dizilerde oynayan sanatçı Ferdi Kurtuldu, şimdilerde ‘Ömürsün Doktor’ adlı tiyatro oyununda izleyicilerin karşısına çıkıyor. Turneye kısa bir ara veren Kurtuldu, tatil için geldiği Çanakkale’de tiyatro salonunun olmamasına tepki gösterdi. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Kurtuldu, “ Çanakkale gerçekten güzel bir şehir. İnsanlar çok sıcakkanlı ve herkes çok misafirperver. Fakat birkaç tane kötü izlenimim var burayla alakalı. Bir sanatçı olarak burada bir tiyatro salonunun bile olmayışı beni gerçekten çok üzdü. Bu kadar fazla sanatçı yetiştiren; üniversitesinde konservatuarı olan, yönetmenler, oyuncular ve sanat dalının birçok çeşidini içinde barındıran bir fakültenin olmasına rağmen, sanatın en büyük dallarından tiyatronun salonunun olmayışı gerçekten çok acı verici” dedi.


“Bisiklet yolları böyle olmamalı”


Bisiklet yollarının da doğru olmadığını belirten Kurtuldu, “Buranın kordonu çok güzel, yürüyüşler yaptım. Bir şey dikkatimi çekti. Burada bisiklet yolu yapmışlar ama bisikletliler ile yayalar aynı yerden geçmek zorunda. Bisiklet yolu İstanbul’da gördüğüm kadarıyla böyle olmaması gerekiyor. Yani yayalar ve bisiklet sürücüleri ayrı yerlerden geçmesi gerekiyor. Burada ikisine de aynı şansı tanımışlar. Bence böyle olmaması gerekiyor. Bu eksiklikler haricinde genel olarak tabi ki yapılması gereken birçok şey vardır. Sizler kadar net bilmiyorum ama gezip, gözlemleyebildiğim kadarıyla bunları söyleyebilirim” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 16:16
  1. sanat
  2. konser

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Üreticiye 1 milyar liralık alım yapma vaadi
    1. Üreticiye 1 milyar liralık alım yapma..
    2. AK Parti'nin Elazığ mitingi
    3. CHP seçim bürosuna silahlı saldırı!..
    4. Yaralı "Bahri" kuşuna şefkat eli
    5. "Tükiye'yi zillete götürmek..
    6. 15 yaşındaki çocuğun silah merakı..
    7. Altınok Pasinler TSO’da
    8. Kurtuldu: “Çanakkale’de tiyatro..
    9. Pasinler TSO’da istihdam seferberliği..
    10. İzmir’de CHP’nin seçim ofisine silahlı..
    11. Rusya ve Suriye’de Rukban Kampı için..
    12. Hilmi Güler: “31 Mart’ta 2 milyarlık..
    13. Kuralsız özel halk otobüsü şoförünün..
    14. Seçer, Romanlarla bir araya geldi
    15. Traktör turizm seyahat
    16. Jandarma, Kadınlar Günü’nü kutladı
    17. Bakan Varank: "CHP zihniyeti,..
    18. CHP’li Tunç Soyer, merakla beklenen..
    19. Sağlıklı Beslenme semineri
    20. AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan..
    21. UNİCEF İcra Kurulu Üyeleri Nizip-2..
    22. Kadın hükümlüler için ortak proje
    23. Tarladan halka satış tanzime rakip oldu
    24. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kürtçe..
    25. Yıldırım'dan Beton Ekrem'e bomba..
    26. "Bunun adı olsa olsa hadsizliktir,..
    27. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Muğla'da
    28. Osmanlı Hanedanı'na büyük vefa! Hepsi..
    29. Japonya'da feribot "deniz canlısına"..
    30. Mehmet Ağar'dan 'yeni parti' çıkışı!..
    Erdoğan'ın müjdesi HDP'yi çıldırttı!
    Erdoğan'ın müjdesi HDP'yi çıldırttı!
    Trump rahat durmuyor! Türkiye ek 63 milyon dolar ödeyecek!
    Trump rahat durmuyor! Türkiye ek 63 milyon dolar ödeyecek!
    Alper Taş'tan Saadet'e 'Çağlar Cilara' tepkisi: Çocuğun ekmeğiyle oynadınız!
    Alper Taş'tan Saadet'e 'Çağlar Cilara' tepkisi: Çocuğun ekmeğiyle oynadınız!
    Türkiye neden S-400 satın alıyor? İşte 10 soruda tüm merak edilenler
    Türkiye neden S-400 satın alıyor? İşte 10 soruda tüm merak edilenler
    Gizli proje ortaya çıktı... Ve test edildi
    Gizli proje ortaya çıktı... Ve test edildi

    Günün Karikatürü

    9 Mart 2019
    Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı
    Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı
    Adliyenin UYAP faresi CHP'li belediye personeli çıktı
    Adliyenin UYAP faresi CHP'li belediye personeli çıktı