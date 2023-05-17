  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Milletvekili seçilen bakanlar görevine devam edecek mi? TBMM Başkanı Şentop açıkladı

Kılıçdaroğlu "Mevzular Açık Mikrofon"a katılacak

Biden'ın yurt dışı ziyaretleri iptal olabilir! ABD'de borç limiti açmazı

ChatGPT CEO'su aman dikkat diyerek dünyaya önemli zararlar verme ihtimalimiz var dedi! Endişelerini paylaştı

Le Monde'un Türkiye seçim haritası Yunanistan'ı çıldırttı

Mağlubiyetin şokuyla alçaklıkta yarışıyorlar! CHP'li isimden skandal sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kendilerine oy vermeyenlere hakaret ediyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Devlet Bahçeli geçici TBMM Başkanı olacak

Rus bankalarına hesap engeli! Dost ülkeler'de de sorun yaşıyor! Flaş sözler: Bankalar agresif şekilde denetlenecek

Hablemitoğlu suikastı davasında yeni gelişme
Gündem Kurtoğlu'ndan 'Erdoğan' açıklaması: Sürpriz yaptık, kendisi de çok mutlu oldu!
Gündem

Kurtoğlu'ndan 'Erdoğan' açıklaması: Sürpriz yaptık, kendisi de çok mutlu oldu!

Yeniakit Publisher
2023-05-17 06:51:00 - 2023-05-17 06:54:22
Kurtoğlu'ndan 'Erdoğan' açıklaması: Sürpriz yaptık, kendisi de çok mutlu oldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim mitinglerinde "Duyanlara Duymayanlara" şarkısı kullanılan Cengiz Kurtoğlu, "Benim cumhurbaşkanımla birlikteliğim yaklaşık kırk yılı buluyor. Haberi olmadan sürpriz yaptık, kendisi de mutlu oldu" dedi.

Cengiz Kurtoğlu'nun dillerden düşmeyen "Duyanlara Duymayanlara" şarkısını AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından İstanbul'da düzenlenen Üniversiteli AK Gençlik Festivali'nde okuyarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sürpriz yapmıştı. Şarkısı seçim mitinglerinde kullanılan Kurtoğlu, TV100 Seçim Özel programına telefonla bağlanarak konuyla ilgili konuştu.

 

"CUMHURBAŞKANIYLA BİRLİKTELİĞİM KIRK YILI BULUYOR"

Şarkısının kullanılmasından dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Cengiz Kurtoğlu, "Seçim çalışmaları başladığı günden beri çok gururlandım. Sayın cumhurbaşkanımın böyle bir konudan haberi yoktu. İstanbul Gençlik buluşmasında ona sürpriz yaptık. Doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle güneyli hepimiz bu ülkede kardeş olduğunu ifade etmek istiyorum. Benim cumhurbaşkanımla birlikteliğim yaklaşık kırk yılı buluyor. Haberi olmadan sürpriz yaptık, kendisi de mutlu oldu" şeklinde konuştu.

İşte MHP'in seçim şarkısı
İşte MHP'in seçim şarkısı

Siyaset

İşte MHP'in seçim şarkısı
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Muharrem İnce seçim şarkısını Yunan'dan çalmış!
Muharrem İnce seçim şarkısını Yunan'dan çalmış!

Siyaset

Muharrem İnce seçim şarkısını Yunan'dan çalmış!

2023 seçimleri öncesi CHP yandaşı Tarkan'dan muhalefete seçim şarkısı! Peş peşe paylaştılar
2023 seçimleri öncesi CHP yandaşı Tarkan'dan muhalefete seçim şarkısı! Peş peşe paylaştılar

Gündem

2023 seçimleri öncesi CHP yandaşı Tarkan'dan muhalefete seçim şarkısı! Peş peşe paylaştılar

Türkiye bu seçim şarkısını konuşuyor! Dualar, rüyalar, umutlar seninle Yücel Arzen, Kibariye ve Della Miles seslendirdi
Türkiye bu seçim şarkısını konuşuyor! Dualar, rüyalar, umutlar seninle Yücel Arzen, Kibariye ve Della Miles seslendirdi

Gündem

Türkiye bu seçim şarkısını konuşuyor! Dualar, rüyalar, umutlar seninle Yücel Arzen, Kibariye ve Della Miles seslendirdi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23