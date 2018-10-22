0553 313 94 23

Kurtlar Vadisi'ndeki 'Deli Hüsnü'nün yeni dizisi belli oldu

Kurtlar Vadisi Pusu dizisindeki Deli Hüsnü karakteriyle tanınan oyuncu Adnan Erdoğan, TRT'de yayınlanan Elimi Bırakma'nın kadrosuna dahil oldu.

22 Ekim 2018 Pazartesi 22:23
Kurtlar Vadisi'ndeki 'Deli Hüsnü'nün yeni dizisi belli oldu

Kadrosu ve hikayesiyle pazar gecesi en çok izlenen dizi olan Elimi Bırakma dizisine İhsan karakteriyle dahil olan Adnan Erdoğan, Kurtlar Vadisi Pusu'nun yanı sıra bir çok sinema filminde rol aldı.

Elimi Bırakma'nın 13. bölümü izlemek için ekran başına geçen seyirciler, Adnan Erdoğan'ın kadroya dahil olmasından duydukları sevinci sosyal medya üzerinden paylaştı. 

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 22:23
  1. trt
  2. Adnan Erdoğan
  3. elimi bırakma
  4. Kurtlar Vadisi Pusu
  5. Deli Hüsnü

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Elazığspor, Adana'da altın buldu
    1. Elazığspor, Adana'da altın buldu
    2. Merkel tüm dünyaya duyurdu!..
    3. Baldır kasılması nedenleri nelerdir?
    4. Halıların kaymaması için ne yapmak..
    5. Erzurumsporlu Özer Hurmacı:..
    6. Çocuk sağlığı için gerekli vitamin ve..
    7. Zehirlenen 65 işçi hastaneye kaldırıldı
    8. Afrin'e gönüllü gitmek için dilekçe..
    9. Pakistan'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması
    10. Donald Trump, Suudi Prensi Selman ile..
    11. Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı
    12. Filipinler'de muhalif senatörün..
    13. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı..
    14. Fransa ve Tunus Dışişleri..
    15. Osmanlı hanedanı üyeleri Darülaceze'yi..
    16. Kurtlar Vadisi'ndeki 'Deli Hüsnü'nün..
    17. Trump: Yatırımları kaybetmek istemiyorum
    18. O polisten 80 milyona ders gibi..
    19. Alexis Sanchez'e yol göründü
    20. Antalya’da 5. kattan düşen kişi olay..
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Okuldan okula nakil nasıl yapılır?
    Okuldan okula nakil nasıl yapılır?

    Günün Karikatürü

    23 Ekim 2018
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?