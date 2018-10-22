Kurtlar Vadisi'ndeki 'Deli Hüsnü'nün yeni dizisi belli oldu

Kadrosu ve hikayesiyle pazar gecesi en çok izlenen dizi olan Elimi Bırakma dizisine İhsan karakteriyle dahil olan Adnan Erdoğan, Kurtlar Vadisi Pusu'nun yanı sıra bir çok sinema filminde rol aldı.

Elimi Bırakma'nın 13. bölümü izlemek için ekran başına geçen seyirciler, Adnan Erdoğan'ın kadroya dahil olmasından duydukları sevinci sosyal medya üzerinden paylaştı.