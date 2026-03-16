Küresel satışta büyük sıçrama! OMODA & JAECOO’dan yüzde 153’lük büyüme

Küresel otomotiv pazarındahızlı yükselişiyle dikkat çeken OMODA & JAECOO, şubat ayında elde ettiği satış performansıyla büyüme ivmesini sürdürdü.

1 milyon kulübüne ilerliyor

Yenilikçi tasarım diline sahip modelleri ile kısa sürede dikkatleri üzerine çeken OMODA & JAECOO, küresel arenada hızlı yükselen performansını şubat ayında da güçlü şekilde sürdürdü. Şubat ayında satışlarını yeniden 50 bin adedin üzerine taşıyan marka, yıllık bazda yüzde 153’lük bir artış kaydetti ve kümülatif satışları 900 bin adedi geçti. Böylece OMODA & JAECOO, 2026’ya küresel büyüme rekorlarını kıran bir “üçlü sıçrama” ivmesiyle başlamış oldu. Ocak ayında birçok ülkede elde edilen güçlü satış performansının ardından marka, şubat ayında da yeni bir kilometre taşına ulaştı. Küresel satışlar 50 bin 76 adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 153 artış gösterdi. “Dünyanın en hızlı büyüyen” markalarından biri olarak OMODA & JAECOO, 1 milyon kulübüne doğru hızla ilerliyor.

Art arda iki ay güçlü büyüme!

Ocak ayında yakalanan güçlü ivmenin üzerine inşa eden OMODA & JAECOO, 2026’nın başında ikinci ayda da güçlü büyümesini sürdürdü. Şubat ayında marka, küresel pazarlardaki önemli merkezlerde yeni rekorlara imza attı. Marka, İtalya pazarında dikkat çekici bir büyüme sergileyerek şubat satışlarında yıllık bazda yüzde 473 artış kaydetti. Bu da markanın pazara girişinden bu yana en yüksek aylık büyüme oranına ulaştı. Bölgesel pazarlarda elde edilen bu atılımlar güçlü bir sinerji yaratarak şubat ayında satışların yeni bir zirveye ulaşmasını sağladı ve OMODA & JAECOO ürünlerinin küresel pazardaki güçlü uyumunu bir kez daha ortaya koydu.

Global arenada 64 pazara ulaşıldı!

OMODA & JAECOO bugün itibarıyla Avrupa, Asya, Avustralya, Afrika, Latin Amerika ve Orta Doğu’yu kapsayan toplam 64 ülke ve bölgede faaliyet gösteriyor. 2025 yılında marka Avrupa otomotiv pazarının en hızlı büyüyen markalarından biri haline geldi. 2026 yılında ise Almanya ve Fransa pazarlarına giriş yaparak Avrupa genelinde kapsamlı bir varlık oluşturmayı hedefliyor.Aynı zamanda markanın küresel etkisi otomotiv sektörünün ötesine geçerek farklı alanlara da yayılıyor. 2026 yılında OMODA, Londra Moda Haftası’nın ana partnerlerinden biri oldu. Bu iş birliği, ulaşım teknolojisini küresel moda ile bir araya getirerek markanın uluslararası bilinirliğini ve etkisini daha da güçlendirdi.

Kuruluşundan bu yana üç yıldan kısa bir sürede OMODA & JAECOO’nun kümülatif satışları 900 bin aracı aşarken, marka 2026’ya art arda iki ay güçlü büyüme performansıyla başladı. Küresel otomotiv sektöründe yaygın olarak kabul edilen en hızlı büyüme oranlarından biriyle OMODA & JAECOO, 1 milyonluk satış eşiğine hızla yaklaşıyor.