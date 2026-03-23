Küresel haydut Trump’ın yaptırım duvarı çatladı: Çin, İran petrolü için düğmeye bastı

Orta Doğu’da savaş tamtamları çalan ve İslam coğrafyasının kaynaklarına çökmeye çalışan ABD-İsrail şer ekseni, ekonomik gerçeklerle yüzleşiyor. Küresel haydut Donald Trump’ın İran’ın can damarını kesme vaadiyle uyguladığı yaptırımlar, enerji fiyatlarındaki önlenemez yükseliş sebebiyle bizzat Washington tarafından delindi. ABD yönetimi, petrol piyasalarındaki yangını söndürebilmek amacıyla deniz yoluyla taşınan İran petrolüne bir aylık muafiyet tanıdığını duyurdu. Bu geri adım, emperyalist kuşatmanın enerji savaşında verdiği en somut taviz olarak kayıtlara geçti.

Çin'in devlet rafinerileri, küresel arz sıkıntısını hafifletmek amacıyla ABD'nin yaptırımları 30 günlüğüne askıya almasının ardından İran'dan petrol satın almak için anlaşma yollarını araştırıyor.

Bloomberg'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, ABD'nin bu adımı piyasaya ek kaynak sağlama amacı taşıyor.

Haberde ayrıca, Ulusal İran Petrol Şirketi temsilcileri ile aracı tüccarların, Çinli ve diğer Asyalı rafineriler nezdinde potansiyel alıcılar için nabız yokladığı belirtildi.

PİYASAYA 140 MİLYON VARİL HAM PETROL GİRECEK

ABD'nin bir ay süreli muafiyeti, deniz yoluyla taşınan İran petrolünü kapsıyor.

Washington yönetimi, yaptırımların kaldırılmasının petrol piyasasına yaklaşık 140 milyon varil ham petrol ekleyeceğini tahmin ediyor. Bu karar, Rus petrolüne yönelik benzer yaptırımların gevşetilmesinin ardından geldi.

Çin, savaştan önce İran petrolünün ana alıcısı konumunda bulunuyordu ve sevkedilen toplam arzın yüzde 80'inden fazlasını satın alıyordu.

Kpler verilerine göre Çin, geçen yıl günde ortalama 1,38 milyon varil İran petrolü satın aldı.

Bu rakam, Çin'in deniz yoluyla ithal ettiği toplam 10,27 milyon varillik petrolün yaklaşık yüzde 13,4'ünü oluşturuyor.