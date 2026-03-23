  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
MİT Başkanı Kalın'dan İstanbul'da kritik Hamas zirvesi! "Oldu bittiye izin verilmeyecek!" İran'da casus avı! 25 kişi kelepçelendi: Siyonistlerin "medya merkezi" deşifre edildi! Orta Doğu gerilimi Londra’yı alarma geçirdi! Starmer acil toplantı kararı aldı Elon Musk’tan dev hamle! “Terafab” ile çip savaşında yeni dönem başlıyor Kilometrelerce araç kuyruğu! Kilit kavşakta trafik kilitlendi Dünya bu faturayı ödememeli! İspanya Başbakanı Sanchez'den Hürmüz çıkışı: "Enerji krizi kapıda!" Can kaybı bin 29’a yükseldi! Lübnan’da bilanço ağırlaşıyor Körfez'de kartlar yeniden karılıyor! BAE'den Washington'a "güvenlik" çağrısı: "İran tehdidi merkezimizde!" Bilim kurgu gerçek oldu! İnsanlar ve robotlar ilk kez aynı sahnede buluştu ABD ve İsrail füzeleri başkenti vurdu: Hava savunma sistemleri devrede!
Küresel haydut Trump’ın yaptırım duvarı çatladı: Çin, İran petrolü için düğmeye bastı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Küresel haydut Trump'ın yaptırım duvarı çatladı: Çin, İran petrolü için düğmeye bastı

ABD ve suç ortağı Siyonist İsrail’in bölgeyi istikrarsızlaştıran işgal girişimleri, enerji piyasalarında ters tepti. Küresel arz sıkıntısı karşısında diz çöken küresel haydut Trump yönetimi, İran petrolüne yönelik yaptırımları 30 günlüğüne askıya almak zorunda kaldı. Kararın ardından dünyanın en büyük enerji tüketicisi Çin, yarım bıraktığı sevkiyatları tamamlamak ve piyasaya 140 milyon varillik taze nefes aldırmak için İran ile masaya oturdu.

Orta Doğu’da savaş tamtamları çalan ve İslam coğrafyasının kaynaklarına çökmeye çalışan ABD-İsrail şer ekseni, ekonomik gerçeklerle yüzleşiyor. Küresel haydut Donald Trump’ın İran’ın can damarını kesme vaadiyle uyguladığı yaptırımlar, enerji fiyatlarındaki önlenemez yükseliş sebebiyle bizzat Washington tarafından delindi. ABD yönetimi, petrol piyasalarındaki yangını söndürebilmek amacıyla deniz yoluyla taşınan İran petrolüne bir aylık muafiyet tanıdığını duyurdu. Bu geri adım, emperyalist kuşatmanın enerji savaşında verdiği en somut taviz olarak kayıtlara geçti.

Çin'in devlet rafinerileri, küresel arz sıkıntısını hafifletmek amacıyla ABD'nin yaptırımları 30 günlüğüne askıya almasının ardından İran'dan petrol satın almak için anlaşma yollarını araştırıyor.

Bloomberg'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, ABD'nin bu adımı piyasaya ek kaynak sağlama amacı taşıyor.

Haberde ayrıca, Ulusal İran Petrol Şirketi temsilcileri ile aracı tüccarların, Çinli ve diğer Asyalı rafineriler nezdinde potansiyel alıcılar için nabız yokladığı belirtildi.

PİYASAYA 140 MİLYON VARİL HAM PETROL GİRECEK

ABD'nin bir ay süreli muafiyeti, deniz yoluyla taşınan İran petrolünü kapsıyor.

Washington yönetimi, yaptırımların kaldırılmasının petrol piyasasına yaklaşık 140 milyon varil ham petrol ekleyeceğini tahmin ediyor. Bu karar, Rus petrolüne yönelik benzer yaptırımların gevşetilmesinin ardından geldi.

Çin, savaştan önce İran petrolünün ana alıcısı konumunda bulunuyordu ve sevkedilen toplam arzın yüzde 80'inden fazlasını satın alıyordu.

Kpler verilerine göre Çin, geçen yıl günde ortalama 1,38 milyon varil İran petrolü satın aldı.

Bu rakam, Çin'in deniz yoluyla ithal ettiği toplam 10,27 milyon varillik petrolün yaklaşık yüzde 13,4'ünü oluşturuyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23