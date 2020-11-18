Küresel borçlar 272 trilyon doları aşarak rekor kırdı

BERLİN (AA) - Küresel borç seviyesi, bu yılın ocak-eylül döneminde 15 trilyon dolar artarak 272 trilyon doları aştı ve tüm zamanların rekorunu kırdı.



Uluslararası Finans Enstitüsünün (IIF) yayınladığı "Küresel Borç Monitörü” raporuna göre, yılın üç çeyreğinde küresel borç tutarı 15 trilyon dolar artarak 272 trilyon doların üzerine yükseldi.

Rapora göre, 2020’nun üçüncü çeyreğinin sonunda, üçüncü çeyrekte ekonomilerdeki toparlanmanın etkisiyle toplam borç dünyadaki toplam GSYH’nin yüzde 364’e ulaştı.

IIF'nin raporunda, küresel borcun, Kovid-19 salgınında kamu ve şirket borçlarında keskin bir artışla yıl sonunda 277 trilyon doları bulması ve dünya GSYH’sinin yüzde 365’ine ulaşmasının beklendiği ifade edildi.

Enstitünün raporuna göre, toplam GSYH'ye oranları dikkate alındığında, yılın üçüncü çeyreğinde hane halkına ait borçlar yüzde 49,2'ye (2019’da yüzde 47,1), finansal olmayan şirketlere ait borçlar yüzde 79,6’ya (2019’da 73,7) yükseldi. Aynı dönemde, kamuya ait borçlar yüzde 77,6 (2019’da 69,1) ve banka gibi finansal şirketlere ait borçlar da yüzde 65,6 (2019’da 62,8) düzeyinde gerçekleşti.





- Gelişmekte olan ülkelerin borcu 76 trilyon doları aşarak rekor kırdı





Gelişmekte olan piyasalarda finansal olmayan şirketlerin borçlarının artışıyla yükselen borç seviyesine vurgu yapılan IIF raporunda, Hindistan, Çin, Güney Afrika, Brezilya ve Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerin hanehalkı ve şirketlerin borcunu içeren toplam borcunun bu yılın üçüncü çeyreğinde 76 trilyon doları aştığı bildirildi.

Rapora göre, gelişmekte olan piyasaların borcunun GSYH’ye oranı da yüzde 222’den yüzde 248’ye yükseldi.

IIF’in raporunda gelişmiş olan piyasalarda 2019’nın sonunda borcun GSYH’ye oranının yüzde 380 olduğu hatırlatılarak, bu oranın yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 432’ye yükseldiğine vurgu yapıldı.

ABD’nin borcundaki artışa yer verilen raporda, 2019 sonunda 71 trilyon dolar olan ülkenin toplam borcunun bu yıl 80 trilyon dolara ulaştığı belirtildi.

IIF’nin borç raporunda, Avro Bölgesi’nin toplam borcunun da 1,5 trilyon dolar artarak 53 trilyon dolara yükseldiği belirtildi.

Raporda, Çin’in borç seviyesindeki artışa yer verilerek, 2011’de ülkenin toplam borcunun GSYH'nin yüzde 200’ine denk geldiği ve bunun yılın üçüncü çeyreğinde GSYH'nin 3 katını aşarak yüzde 335’e yükseldiği belirtildi.

Rapora göre, Türkiye’de borçların GSYH'ye oranları dikkate alındığında, yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre hane halkına ait borçlar yüzde 14,7’den yüzde 18’e, finansal olmayan şirketlere ait borçlar yüzde 65’ten yüzde 77,5’e, banka gibi finansal şirketlere ait borçlar yüzde 25,2’den yüzde 28,7’ye ve kamuya ait borçlar da yüzde 32,3’ten yüzde 43’e yükseldi.