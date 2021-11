“Kurdaki yüksek artış verilerle örtüşmüyor”

Buğra Kardan

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), önemli bir etkinliğe daha imza atıyor. Dernek, 21 ve 22 Aralık’ta Vizyoner’21’i düzenliyor.

Toplum yararına bir etkinlik

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, ‘Fark Etmek’ başlıklı etkinliğin verimli geçeceğini söyledi. Asmalı, şunları belirtti: “İki yılda bir düzenlediğimiz Vizyoner, toplum yararına gerçekleştirdiğimiz bir etkinlik. Türkiye’nin kalkınması, dünya gündeminde söz sahibi olması için organize ettiğimiz program geleceğimizin dönüşümüne ve gelişimine çözüm önerileri getirmeyi hedefliyor. Vizyoner’21’le ekonomi dünyasına yeni bir rota çizerken, alanında uzman isimleri ağırlayarak profesyonel iş dünyasında farkındalık oluşturmayı planlıyoruz Vizyoner’21 geçmişi bildiğimiz, bugünü anladığımız ve geleceğin dünyasını öngörme aksiyonundan yola çıkarak içinde yaşadığımız dünyayı her anlamda fark etme gayesi taşıyor “Dijitali fark et, iklimi fark et, girişimi fark et, dönüşümü fark et’ diyerek bugünü anlamayı; yaşadığımız dünyayı anlamlandırmayı ve yarınlara yeni bir yol çizmeyi amaçlıyor. “

“Fark etmek geleceği inşa etmektir”

Vizyoner’21’in hayli iddialı olduğunu vurgulayan Asmalı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Programımızın başlığını ‘Fark Et’ olarak belirledik. Çünkü her şey fark ederek başlar. Ve fark etmek geleceği inşa etmek demektir. Unutulmaması gerekir ki gelişen, dönüşen çağ artık her şeyi fark etmemizi istiyor. Ülkeler inovatif farklılıklarıyla öne geçiyor, markalar ve firmalar da öyle. Esasında fark eden, yeni kurulan dünya düzeninin başrolünde yerini alıyor. Biz de ülkemizin küresel arenada başrolde olmasını istiyoruz, bu nedenle de ‘Fark et’ diyoruz.”

Asmalı, Türkiye’yi daha güçlü ve üretken kılmak için gerekli her adımı attıklarını anlattı. Asmalı, şu bilgileri paylaştı: “Sürdürülebilirlik kavramını önemli görüyoruz. Bilindiği üzere Paris Anlaşması, iklim kriziyle mücadele kapsamında bir dizi uygulamayla iş dünyamıza önemli sorumluluklar yüklemektedir. MÜSİAD olarak bize düşen sorumluluğun farkındayız. Sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji dönüşümü hedefimizde olacak. Hem yenilenebilir hem de yeşil, karbonsuz enerji gündemimizde olacak.

İklim manifestosu açıklanacak

MÜSİAD olarak gelecek nesillere daha güzel, sağlıklı ve temiz bir dünya bırakmak için çözümler üretmeye devam edeceğiz. Türkiye’nin iklim hedeflerini yakalaması için bir hamle daha yapmış, danışma kurulumuz devreye almış durumdayız. İklimle ilgili manifestomuzu, yapacağımız çalıştayımızdan çıkan önergelerle 22 Aralık’ta kamuoyuna sunacağız.” Asmalı, ayrıca “Vizyoner’21’de ünlü isimleri ağırlayacağız. Prof. Dr. Temel Kotil’i, Steven Young’ı, Prof. Dr. Kemal Sayar’ı Prof. Dr. Sadettin Ökten’i konuk edeceğiz” açıklamasında bulundu.

‘Düşük faiz yüksek kur’ politikasına destek

Ekonomiye de değinen Asmalı, “Düşük faiz, yüksek kur, çokça üretim ve ihracat, sıfır cari açık gibi bir hedef var artık. Biz bunu MÜSİAD olarak destekliyoruz. Yıllardır Türkiye’de düşük kurdan dolayı üretim çarklarımız dönmedi ve hep ithalata bağımlı hale geldik” diye konuştu. Asmalı, kurun düşük olup ithalatı özendirmemesi gerektiğinin altını çizerek, “Aksine bir miktar yüksek olup ihracatı desteklemeli. Bir önemli husus ise kurun oynaklığının olmaması. İş dünyası olarak isteğimiz kurda çok ani değişiklikler yaşanmaması” şeklinde konuştu. Asmalı, dolar kurunun beklenen düzeyde olmadığını dile getirdi. “Kurun 8.5-9 TL bandında olması mantıklı yıl sonu için. Bu aralık mantıklı olabilir. Yoksa 12-13 TL’ler şu anda kurun çok yüksek olduğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı. Mahmut Asmalı, kurda görülen hareketliliğin 10-15 gün içinde duracağını savundu. Doların oynaklığının üreticileri zorladığını; hammadde fiyatlarını arttırdığını aktaran MÜSİAD Başkanı Asmalı, ilaveten şunları kaydetti: “Kurun bu kadar yükselmesinin reel ekonomik verilerle örtüşmediğini her ortamda söylüyoruz. Çünkü gerçekten ihracat rakamlarımız çok iyi, kasımda yine rekor kıracağız. 2021 sonunda belki de Cumhuriyet tarihinin rekor artışına sahne olacağız. Üretim çarklarımız dönüyor. Kamu olarak altyapı yatırımlarımızın yüzde 70-80’ini bitirdik. Turizmcilerle konuşuyoruz, ‘Önümüzdeki yıl yerli turist otel bulamayacak’ diyorlar. Şu anda bütün rezervasyonlar kapatılmış durumda. Yani 35-40 milyar dolar bir turizm gelirinden bahsediliyor. Her ay 20 milyar dolar ihracat yaparsak 240 milyar dolar, 30-40 milyar dolar da hizmetlerden gelirse 280 milyar dolar. Belki önümüzdeki sene dış ticaret açığı vermeyeceğiz. Yani Türkiye için çok büyük bir fırsat var.”

Yeniliklerle gelecek

MÜSİAD Vizyoner’21 İcra Kurulu Başkanı Erkan Gül, şunları bildirdi: “Start-up’ların geleceğimiz için oldukça önemli olduğunu dile getirmiştik. Vizyoner’21’de Start-up Exchange Sahnesi’yle ön planda olacağız. Start-up ruhunu önemseyen girişimciler bu sahneye çıkacak, gerek misyonlarından gerekse vizyonlarından bahsedecekler.

Ödül töreni düzenlenecek

Start-up Exchange Ödül Töreni’yle öne çıkacağız. ‘Özgün Ürün Şampiyonu’, ‘Sınır Tanımayan Şampiyon’, ‘En Çevreci Şampiyon’ ödüllerimizi takdim edeceğiz. Kendi alanının uzmanı olan seçici kurul üyelerimiz etkinliğimize katılan start-up’ları değerlendirecekler. Bu değerlendirmenin ardından etkinliğimizin sonunda ödül törenimiz gerçekleşecek. Vizyoner’21’e davet ettiğimiz start-up’ların birçoğunun geleceğin markaları haline gelen unicorn’lara hatta decacorn’lara dönüşeceğine içtenlikle inanıyoruz.

Özel kitapçık

Bir diğer sürprizimiz de start-up’lar için özel kitapçık ve web sitesinin tasarlanacak olması. Kitapçığımız ve web sitemizde start-up’ların bilgileri, vizyonları ve başarıları gibi bilgiler yer alacak. kitapçığımız etkinlik zamanı dağıtılırken, start-up bilgilerinin yer aldığı web sitemiz, gelecek Vizyoner’e yani 2023 yılına kadar açık kalacak.”