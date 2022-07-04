Kurbanlık satıcıları: Bu yılki kurbanlık satışlarından memnunuz

Kurban Bayramı yaklaşırken pazarlardaki kurbanlıklar neredeyse bitti. İstanbul Kartal'daki pazarda özellikle büyükbaş kurbanlıkların büyük çoğunluğu satıldı. Tüm kurbanlıklarını satan besicilerin, çadırlarına 'bitti' yazısını astığı görüldü.

Besiciler, ellerindeki kurbanlıkların bir kısmını şimdiden bitirmenin mutluluğunu yaşıyor. Kurban almak isteyen vatandaşlar da geldikleri satış noktasında, uzun süren pazarlıkların ardından kurbanlıklarını alıyor.

İstanbul'da kurbanlıkları satışa sunan üreticiler, İLKHA muhabirine yaptıkları değerlendirmede bu yıl ilginin yoğun olduğunu belirtti. Satıcılar, vatandaşlara kurbanlık alımını son günlere bırakmamaları tavsiyesinde bulundu.

"Bu sene yoğunluk iyiydi"

İzzet Gelmez

Van'ın Erciş ilçesinden geldiğini belirten İzzet Gelmez, "24 tane hayvan getirdik; Allah'a şükürler olsun bir tane hayvanımız kaldı diğerlerini sattık. Fiyatlarda iyiydi. Çok şükür toparladık, bayramı bekliyoruz. Bu sene yoğunluk iyiydi. Çadır sayısı azaldığı için bu sene müşteri çoktu." dedi.

"Değerinde satarak malımızı bitirdik"

Mustafa Eksen

Kastamonu'dan getirdiği büyükbaş hayvanlarının tamamını satan Mustafa Eksen, "Geçen seneden beri 2022 yılının Kurban Bayramı'nı bekledik, sağ salim bugünlere erdik. Yıllardır buraya geliyoruz, bu yılda kurbanlık satışımızı yaptık ve değerinde satarak malımızı bitirdik." şeklinde konuştu.

"42 hayvanla geldik; sattık, bitirdik"

Selami Öztürk

Hayvanlarının tamamını satan bir diğer satıcı Selami Öztürk ise, "Bayburt'tan 42 hayvanla geldik; sattık, bitirdik. Bu yıl iyi gitti hayvanlar çabuk bitti. Geçen seneye nazaran hayvanlar daha çabuk bitti. Fiyatlar geçen seneye göre iki katı olmasına rağmen bu sene daha çabuk bitti. Hayvanları bayrama kadar yedireceğiz ondan sonra herkes gelip kurbanını alacak bizde memleketimize gideceğiz." diye belirtti.

"Almayanlar hemen gelsin, kurbanını alsın"

Abdi Şişik

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinden İstanbul'a kurbanlık getiren Abdi Şişik, "35 tane kurbanlık getirdik, 30 tanesini sattık 5 tane kaldı. Allah bereket versin, bu yıl satışlar iyi güzel. Almayanlarda hemen gelsin, kurbanını alsın. Satışlarımız iyi, Allah olana bereket versin." diye konuştu.

"Her yıl bu zamanlar ya bir tane ya iki tane satıyorduk, bu sene koçların yarısını sattık"

Muhterem Polat

Tokat'ın Reşadiye ilçesinden 180 tane küçükbaş hayvan getirdiğini belirten Muhterem Polat ise, "Satışlarım şu ana kadar çok iyi. Koçların yarısı satıldı. 9 senedir pazara geliyorum. Normalde pazarda bugün koç satışına başlamamız gerekirdi. Her yıl bu zamanlar ya bir tane ya iki tane satıyorduk, bu sene koçların yarısını sattık. Pazarda büyükbaş zaten bitti. Bu sene yoğunluk çok güzeldir. Kalabalık oluyor, günlük satış yaptığımız oluyor. Pazara geleli 4 gün oldu, koçların yarısını sattık. 180 koçun 90 tanesini sattım." ifadelerini kullandı. (İLKHA)