0553 313 94 23

"Kurbanlık hayvan varlığında sıkıntı yok"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:- "Kurbanlık olarak ülkemizde bu yıl 1 milyon 217 bin büyükbaş, 3 milyon 895 bin ise küçükbaş hayvan var"- "Bu yıl sahip olduğumuz kurbanlık hayvan varlığı, bayramda herhangi bir sıkıntının yaşanmayacağını gösteriyor"- "Kurbanlık olarak sevk edilecek hayvanların resmi veteriner hekimler tarafından muayene ve gerekli kontrolleri yapılacak"

02 Temmuz 2019 Salı 11:36
"Kurbanlık hayvan varlığında sıkıntı yok"

ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bu yıl 1 milyon 217 bin büyükbaş, 3 milyon 895 bin küçükbaş kurbanlık hayvan olduğunu belirterek, "Bu yıl sahip olduğumuz kurbanlık hayvan varlığı, bayramda herhangi bir sıkıntının yaşanmayacağını gösteriyor." ifadesini kullandı.

Pakdemirli yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de geçen yıl Kurban Bayramı'nda 866 bin büyükbaş, 2 milyon 682 bin küçükbaş hayvan satışının gerçekleştiğini kaydetti.

Bu yıl 1 milyon 217 bin büyükbaş, 3 milyon 895 bin küçükbaş kurbanlık hayvan olduğuna dikkati çeken Pakdemirli, "Bu yıl sahip olduğumuz kurbanlık hayvan varlığı, bayramda herhangi bir sıkıntının yaşanmayacağını gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Pakdemirli, kurbanlık olarak sevk edilecek hayvanların resmi veteriner hekimler tarafından muayene ve gerekli kontrollerinin yapılacağına işaret ederek, "Sağlıklı bulunan hayvanlar için veteriner sağlık raporu düzenlenerek iller arası nakline müsaade edilecek. Salgın veya bulaşıcı hayvan hastalığı bulunan, kayıt altına alınmamış, kulak küpesiz ve sığır cinsi hayvanlar için pasaport, koyun keçi türü hayvanlar için ise nakil belgesi bulunmayan hayvanların sevklerine, alınıp satılmalarına, kesilmelerine hiçbir surette izin verilmeyecektir." ifadelerini kullandı.

- "Kurbanlık hayvan fiyatları takip edilecek"

Kurbanlıkların arındırılmış bölge Trakya'ya sevki sırasında da gerekli tüm kontrollerin yapılacağını aktaran Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Anadolu'da bulunan illerden hastalıklara karşı arındırılmış bölge olarak ilan edilen Trakya'ya sevk edilecek hayvanlar için de veteriner sağlık raporu düzenlenmesi gerekiyor. Trakya'ya sevk edilecek hayvanların doğumlarından itibaren işletme değiştirmemiş veya en az 3 aydır halen bulundukları işletmede barındırılmış olması gerekiyor. Hayvanlar sevk öncesinde 30 gün süre ile bir işletmede izole edilmeli, bu süre sonunda Şap Enstitüsünce yapılan 'NSP test sonuçları' negatif olmalıdır."

Pakdemirli, söz konusu şartlar sağlanmadan Anadolu'dan Trakya'ya sevk edilen hayvanlar için gerekli idari yaptırımların uygulanacağını belirterek, kurbanlık hayvan fiyatlarının sıkı şekilde takip edileceğini de vurguladı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 11:36
  1. büyükbaş
  2. hayvan varlığı
  3. Kurban Bayramı
  4. Kurbanlık
  5. Küçükbaş
  6. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Boateng iddiası taraftarı heyecanlandırdı
    1. Boateng iddiası taraftarı..
    2. Benzine 27 kuruş zam
    3. Çankaya’da Madımak olaylarında ölenler..
    4. Girişimcileri 4 milyonluk yatırımla..
    5. PSG transferi resmen açıkladı!
    6. Fortune 500 Türkiye'de lider TÜPRAŞ oldu
    7. Bu salıncakta sallanmak cesaret ister
    8. Mevduata sigorta limiti yükseliyor
    9. Yaşlı kadının safra kesesinden 450..
    10. Judoda Montreal Grand Prix'sine doğru
    11. Nalbantlık tarihe karışıyor
    12. Kaputa gizlenmiş silah ele geçirildi
    13. ABD’den şaşırtan itiraf: Obama onunla..
    14. Vali Doğan, Arsuz’da incelemelerde..
    15. Bayramı ülkesinde geçiren..
    16. Adana’da ambulansa yol vermeyen..
    17. Ayhan Sincek, geleceğin sigortacılık..
    18. Robotik futbol takımından Avustralya..
    19. Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri:..
    20. Gevaş’ta sebze üretimi
    AK Partili Mehmet Metiner: Yenilginin asıl mimarı Ahmet Davutoğlu
    AK Partili Mehmet Metiner: Yenilginin asıl mimarı Ahmet Davutoğlu
    Sokağı masalarla kapatıp, badigart koydular! İçkili mekan camiye geçişe izin vermiyor
    Sokağı masalarla kapatıp, badigart koydular! İçkili mekan camiye geçişe izin vermiyor
    CHP kodlarına döndü
    CHP kodlarına döndü
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."

    Günün Karikatürü

    2 Temmuz 2019
    Unutkanlığın nedeni açıklandı! Tüm dünyada hızlıca yaygınlaşıyor
    Unutkanlığın nedeni açıklandı! Tüm dünyada hızlıca yaygınlaşıyor
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız