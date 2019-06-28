Kurban kestikten sonra alna kan sürmek ne anlama gelir? Bir kurban kesildiğinde kurban kestikten sonra alna kan sürüldüğüne şahit olmaktayız. Peki Kurban kestikten sonra çocuğun alnına veya arabaya kan sürmek sünnet midir? Çocuğun başına kurban kanı sürmek mekruhtur. Çünkü bu, cahiliyye fîilidir. Bu hüküm her iki mezhebe göre de böyledir.

Sonuç olarak bir hayvanın kanını; araba, ev veya bir insana sürmek, İslama göre doğru değildir, mekruhtur. Ayrıca kan necis ve pistir. Necis ve pis olan şeylerden de sakınmak gerekir. (Muğni'l Muhtâc, Hanefî Fıkhı, Buhâri, Ebû Dâvud)