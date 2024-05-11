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Gündem Kurban kesim tebliği yayımlandı! Bayramdan 15 gün önce...
Gündem

Kurban kesim tebliği yayımlandı! Bayramdan 15 gün önce...

Yeniakit Publisher
2024-05-11 11:08:14 - 2024-05-11 11:08:14
Kurban kesim tebliği yayımlandı! Bayramdan 15 gün önce...

Diyanet İşleri Başkanlığı, kurban kesim hizmetleri için gereken tebliği yayınladı. Kesim işlemlerinin yapılacağı yerler İstanbul'da bayramdan 15 gün önce, diğer illerde ise 1 ay önce hazır hale getirilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, il ve ilçelerde Kurban Hizmetleri Komisyonu kurulacak. Komisyon, 16 Haziran'da başlayacak Kurban Bayramı dolayısıyla şehirlerde kurban satış ve kesim yerleri tesis edecek, kesimler sırasında gerekli tedbirleri alacak.

İSTANBUL'A KURBANLIK GİRİŞLERİ 1 HAZİRAN'DA BAŞLAYACAK

Kurban satış yerleri, İstanbul'da Kurban Bayramı'ndan 15 gün önce, diğer illerde ise Kurban Bayramı'ndan 1 ay önce hazır hale getirilecek, bu tarihten önce kurbanlık hayvan girişine izin verilmeyecek.

Tebliğe göre İstanbul'a kurbanlık hayvan girişleri 1 Haziran'dan itibaren başlayacak.
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Halk eğitim merkezlerinde 20 saatlik "Kurban Kesim Elemanı" yetiştirme ve geliştirme kursu düzenlenecek. Komisyon tarafından, kesim yerlerinin genel sağlık şartlarına uygun olup olmadığı denetlenecek.

KURALLARA UYMAYANLARA CEZA UYGULANACAK

Kurban kesimi sırasında yoğunluğu önlemek için randevu sistemi uygulanacak.

Park, bahçe, sokak gibi umuma açık yerlerde kurban kesenler ile kurallara uymayan tesislere idari para cezası uygulanacak. Ayrıca kesim yerine götürülürken ve kesilirken kurbanlık hayvanlara eziyet edenlere ceza verilecek.

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