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Gündem Kurban ibadetine dil uzatan Ataol Behramoğlu'ndan skandal başörtüsü çıkışı!
Gündem

Kurban ibadetine dil uzatan Ataol Behramoğlu'ndan skandal başörtüsü çıkışı!

Edebiyatçı Ataol Behramoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsüne yönelik yasa teklifi adımından sonra kendi yandaşlarından gelen tepkileri değerlendirdi. Behramoğlu, "AK Parti'den kurtulduğumuzda birçok kadın türbanı çıkarıp atacak." hadsizliğinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-10-06 23:01:00 -
Kurban ibadetine dil uzatan Ataol Behramoğlu'ndan skandal başörtüsü çıkışı!

 Yeniakit.com.tr 

Kurban ibadetini yerine getiren Müslümanları, "canavar" sözü ile hedef alan Edebiyatçı Ataol Behramoğlu'ndan şimdi de başörtüsüne yönelik hadsiz sözler geldi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Behramoğlu, "Kadınların giyimi konusunda CHP'nin yasa önerisini önemli bir siyasal atak olarak görüyorum. CHP'yi ve Kılıçdaroğlu'nu yıpratmayalım." dedikten sonra, dini hassasiyeti olan kadınlar adına konuşma cüretinde bulunarak, şu ifadeleri kullandı:

Kadınlarımız bu sorunu aşmıştır. AKP'den kurtulduğumuzda birçok kadınımız ve genç kızımız türbanı kendiliğinden çıkarıp atacaktır.

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