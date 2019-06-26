Kurban fiyatları ne kadar? Kurban fiyatları 2019 diyanet açıkladı mı?

Kurban Bayramına sayılı günler kaldı. Hac mevsimini de içinde barındıran Hicri Takvime göre Zilhicce ayının 10. günü Kurban Bayramı’nın birinci günü olarak idrak edilmekte. 11 Ağustos Pazar günü Kurban Bayramı'nın birinci günü. Ramazan Bayramını 9 gün tatil olarak geçiren vatandaşlar Kurban bayram tatili kaç gün? Kurban Bayramında kaç gün tatil olacak? Sorularının sormaya başlarken, bir diğer merak edilen konu ise kurban fiyatları. Kurban fiyatları 2019 diyanet açıkladı mı? Kurban fiyatları 2019 büyükbaş, Kurban fiyatları küçükbaş koyun, keçi…

2019 Kurban Bayramı tatili her yıl olduğu gibi bu yıl da arefe günüyle başlayacak. Arefe günü bugün 10 Ağustos Cumartesi’ye denk geliyor. 11 Ağustos Pazar günü Kurban Bayramı'nın birinci günü, 14 Ağustos Çarşamba günü ise bayramın son günü. Kurban Bayramı tatil takvimiyle ilgili açıklama yapılmadı ancak yıllık izin alarak haftayı tamamen kapatıp 9 günlük tatile çıkabilirsiniz.

Kurban fiyatları (küçükbaş ve büyükbaş) ne kadar?

Yakın bir zamanda başta İstanbul ve Ankara olmak üzere büyükşehirlere kurbanlık çadırları kurulacak. Kurban ibadetini yerine getirmek isteyen Müslümanlar Allah’ın emri gereği durumu yerinde olanlar kurban kesecek. Kurban kesecek vatandaşlar 2019 kurban fiyatlarını da merak ediyor. Kurban Bayramı 'na sayılı günler kala küçükbaş ve büyükbaş hayvan fiyatları üç aşağı beş yukarı belli oldu. 2018 kurban fiyatları kurban pazarlarında en düşük küçükbaş 600 lira, en düşük büyükbaş da 6 bin liradan satılmıştı. Bu yıl en düşük küçükbaş fiyatının 800, en düşük büyükbaş fiyatının ise 7 bin lira olması tahmin ediliyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2018 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 850, yurt dışında 625 lira olarak belirlendiğini söylemişti. Kurban Bayramının yaklaşmasıyla birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı ve Kızılay’ın kurban kesim fiyatlarını açıklaması bekleniyor.