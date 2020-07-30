Kurban eti kimlere dağıtılır? Kurban eti nasıl dağıtılır? Kurban eti ne kadar dağıtılır?

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını devam ederken, Tüm İslam alemi mübarek Kurban Bayramı için hazırlıklarını sürdürüyor. Kurban Bayramı'nda Allah (c.c) için adanan kurbanlıkların nasıl değerlendirileceği sorusu da akıllarda yer etti. Binlerce vatandaş, “kurban eti kimlere dağıtılır”, “kurban eti nasıl dağıtılır” ve “kurban eti ne kadar dağıtılır” sorusunu Google’da aratmaya başladı. Peki milyonlarca Müslüman’ın ifa edeceği kurban ibadeti sonrası kurban eti nasıl dağıtılmalı, Hz. Muhammed (s.a.v) kurban etini nasıl dağıtırdı? İşte kurban etiyle ilgili önemli detaylar...

Kurban Bayramı’nda binlerce Müslüman ibadetini yerine getirecek. Ardından kurban etleri sofraları süsleyecek. Kainatın efendisi Hz. Muhammed (s.a.v) kurban bayramı günü sahura kalkılmadan oruç tutulmasını, hayvanı kestikten hemen sonra etin bir bölümünün pişirilip hızlıca orucun açılmasını (akşam ezanını beklemeye gerek olmadan) uygun görmüşlerdir.

Aynı zamanda dini hassasiyeti olan ve sünnet-i seniyye üzere yaşayan Müslümanlar, kurban etlerini ihtiyaç sahipleri arasında taksim ederek, ibadetlerini de süsleyecek.

Peki kurban eti nasıl dağıtılır?

Hz. Muhammed (s.a.v) kurban etinin üçe bölünmesini tavsiye etmiştir. (Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 10)

Bu uygulamaya göre, etin üçte birinin kurban kesilmeyen yoksullara dağıtılması, üçte birlik diğer kısmının akrabalarla, komşularla ve tanıdıklarla paylaşılması, geri kalanın ise eve bırakılması gerekmektedir.

Fıkhen, kurban etinin tamamı da evde bırakılabilir. (Tahâvî, Şerhu me‘âni’l-âsâr, IV, 185) Ancak durumu iyi olan Müslümanların, toplumda muhtaçların arttığı bir dönemde kurban etlerinin çoğunu hatta tamamını dağıtmaları daha uygun olur.

Şafii mezhebine göre, kurban etinden az da olsa fakirlere verilmesi gerekir. (Bkz. Nevevî, el-Mecmû‘, VIII, 413)