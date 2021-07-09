Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan Kurban Bayram tatili kaç gün olacağını açıkladı mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da Kurşunlu Camii'nde cuma namazını kıldıktan sonra gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlandırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatili hakkında da ilk kez konuştu. Peki Kurban Bayram tatili açıklandı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayram tatili kaç gün olacağını söyledi? Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kurban Bayramı tatili ile ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. Sanki tatil süreci 10 ve 9 arasında dolaşıyor. bunu millete seslenişte halkıma duyuracağım.” diye konuştu.

Kurban Bayramı 2021 ne zaman?

Kurban Bayramı 1. Günü: 20 Temmuz Salı

Kurban Bayramı 2. Günü: 21 Temmuz Çarşamba

Kurban Bayramı 3. Günü: 22 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 4. Günü: 23 Temmuz Cuma