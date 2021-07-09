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Gündem Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan Kurban Bayram tatili kaç gün olacağını açıkladı mı?
Gündem

Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan Kurban Bayram tatili kaç gün olacağını açıkladı mı?

Kurban Bayram tatili kaç gün olacağı merak ediliyor. Yaklaşan mübarek Kurban Bayram tatili kaç gün olacak? sorusu vatandaşlar tarafından merak edilmeye devam ediyor. Geçen haftaki Kabine toplantısında açıklanacağı düşünülen 2021 Kurban Bayram tatili açıklanmamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı çıkışı yaptığı açıklamada Kurban Bayram tatiline ilişkin konuştu. Kurban Bayram tatilinin kaç gün olacağını Erdoğan açıkladı mı?

Yeniakit Publisher
2021-07-09 14:19:00 - 2021-07-09 14:32:06
Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan Kurban Bayram tatili kaç gün olacağını açıkladı mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da Kurşunlu Camii'nde cuma namazını kıldıktan sonra gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlandırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatili hakkında da ilk kez konuştu. Peki Kurban Bayram tatili açıklandı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayram tatili kaç gün olacağını söyledi? Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kurban Bayramı tatili ile ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. Sanki tatil süreci 10 ve 9 arasında dolaşıyor. bunu millete seslenişte halkıma duyuracağım.” diye konuştu.

Kurban Bayramı 2021 ne zaman?

Kurban Bayramı 1. Günü: 20 Temmuz Salı

Kurban Bayramı 2. Günü: 21 Temmuz Çarşamba

Kurban Bayramı 3. Günü: 22 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 4. Günü: 23 Temmuz Cuma

 

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