Kurban bayramı 9, 10, 11 ve 12 Temmuz’da idrak edilecek. Emekli vatandaşlar ise bayram ikramiyelerinin ne zaman yatırılacağını araştırmaya başladı. Peki, kurban bayramı ikramiyesi ne kadar ayın kaçında ödenir?

Kurban bayramı ikramiyeleri hesaplara yattı mı? Bayram ikramiyesi ne kadar ne zaman yatar?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emeklilerin 2022 yılı Kurban Bayramı ikramiyelerinin yatırılacağı tarihleri duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, SSK emeklileri 5-6 Temmuz, Bağ-Kur emeklileri 7 Temmuz, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlar ise 2-5 Temmuz tarihlerinde bayram ikramiyelerini alabilecek.

Kurban Bayramı'nın emekli bayram ikramiyeleri ödeme günleri şu şekilde olacak:

SSK kapsamında gelir/aylık alanların aylık ödeme günü 17, 18, 19, 20, 21 olanlara 5 Temmuz, 22, 23, 24, 25, 26 olanlara 6 Temmuz, Bağ-Kur kapsamında gelir/aylık alanlara 7 Temmuz, emekli sandığı kapsamında aylık alanlardan 1 Temmuz olanlara 2 Temmuz, 2, 3, 4, 5 Temmuz olanlara aylıkları ile birlikte 2-5 Temmuz'da ödenecek.

Kurban bayramı ikramiyesine bir zam yapılmadı. Ramazan bayramında olduğu gibi vatandaşlara 1100 TL ikramiye ödenecek.