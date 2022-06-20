Kurban Bayramı 2022 ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün? Bayram tatili 4 gün mü 9 gün mü?

Kurban Bayramı tatili kaç gün? sorusu Kurban Bayramı'na sayılı gün kala çalışanlar ve tatile çıkacaklar tarafından araştırılıyor. Kurban Bayramı Hicri Takvimde Zilhicce Ayı’nın 10, 11, 12 ve 13’üncü günleri kutlanmaktadır. Hicri ve Miladi takvim arasındaki 10 günlük fark nedeniyle Kurban Bayramı her yıl bir önceki yılda göre 9 – 10 gün geride kutlanmaktadır. İşte, bu yıl Kurban Bayramı tarihleri…

2022 Kurban Bayramı ne zaman?

Hicri takvimde Zilhicce ayının 10'unda kutlanan Kurban Bayramı bu sene Miladi takvime göre 9 Temmuz Cumartesi günü kutlanacak. 8 Temmuz Cuma günü ise Kurban Bayramı arefesi idrak edilecek. 4 gün sürecek Kurban Bayramı 12 Temmuz Salı günü sona erecek.

Kurban Bayramı hangi gün başlayacak hangi gün bitecek?

Kurban Bayramı Arifesi- 8 Temmuz 2022 Cuma

Kurban Bayramı 1. Gün - 9 Temmuz 2022 Cumartesi

Kurban Bayramı 2.Gün- 10 Temmuz 2022 Pazar

Kurban Bayramı 3.Gün- 11 Temmuz 2022 Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün- 12 Temmuz 2022 Salı

Cuma günü 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü de resmi tatil olarak kutlanıyor. İki resmi tatil arasında kalan çarşamba ve perşembe günleri için ise henüz bir açıklama yapılmadı.